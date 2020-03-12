【新冠肺炎】只差一天結束隔離　幸福5口家塌樓中全喪命　死前最後影像曝光（有片）

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新冠肺炎密切接觸者隔離點，福建泉州欣佳酒店本月7日倒塌，來自湖北黃石的蔡子陽一家五口確認全部罹難，5人中有3名兒童，分別是7歲、5歲、2歲半；按照原計劃，他們一家8日將解除隔離。但可惜等不到這一天，有內媒曝光他們接受隔離時的生活片段。
根據內地《華商報》報道，蔡子陽來泉州打拼十幾年，春節期間曾回湖北老家；但受疫情影響，2月22日他們才返回準備復工，但剛到泉州時，就被要求到欣佳酒店隔離。
3名兒童分別只有7歲、5歲、2歲半
與蔡子陽一家五口入住酒店隔離的，還有弟弟蔡子良。
有幸生還的蔡子良憶述，「因為我們是湖北籍，不能居家隔離，必須集中隔離，哥哥一家五口住在507房間，他住在514，2間房在走廊對面，中間隔著7間客房。」
蔡子良說，欣佳酒店的房費每天200多元（人民幣，下同），14天下來，一間房子需要支付3000多元的費用；按照原定計劃，他們在8日早晨就可以回家了。但事發當天即7日傍晚，他剛點了外送等待吃晚飯，接近6點時房子突然搖晃了一下，「轟」的一聲，然後又沒動靜了。
過了1個多小時，整棟樓房再次劇烈搖晃，天花板上開始墜落碎塊，蔡子良慌忙朝著門口跑去，剛走到門口就被砸暈，再醒來時，已經接近晚上9點了；由於門框下形成了一個小空間，讓他有喘息的機會，他嘗試動了一下，但左腳被壓住了動不了，手機就在旁邊，他給哥哥嫂子打電話沒人接。
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當天晚間10點，蔡子良獲救了，全身多處骨折，然而他卻沒有找到哥哥一家五口，「事後再看廢墟照片，房子是朝著哥哥家住的那邊倒下去的，我住這邊翹起來了。」
消息傳出後，網友紛紛表示痛心，「原本好好的家庭 都是因為這個酒店完了」、「三個小孩都未滿十歲」、「憤怒，傷感，悲哀，難過，五味雜陳，這是活生生的人禍啊！」
人生最後片段 孩子還在玩樂歡笑
事實上有媒體從渠道得到影片，是蔡子陽一家在隔離時拍攝的，可見孩子還在開心歡笑，詎料不過很短時間，他們已遭遇不幸。
福建泉州市欣佳酒店3月7日發生坍塌，截至3月11日12時45分，現場搜救出受困人員70人，死亡28人，其中26人救出時已無生命體徵，2人送醫搶救無效死亡。事故涉及違規改建，建築物不勝負荷。
責任編輯：伍樂