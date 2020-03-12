【新冠肺炎】研究稱新冠病毒可直接感染腎臟 或導致尿液傳播

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，第三軍醫大學研究團隊發表論文指，新冠病毒會直接感染腎臟（腎小管），從而引發致死性的急性腎衰竭，並可能導致尿液傳播。

可引發致死性的急性腎衰竭

3月6日，第三軍醫大學陳永文、吳玉章團隊在預印平台medRxiv上發表未經同行評審的論文《人體腎臟是新冠病毒感染的對象》。該團隊採集武漢中部戰區總醫院85例患者的臨床參數，包括腎小球濾過率（eGFR），血漿肌酐和尿素濃度等，並使用蘇木精和曙紅（H&E）分析了另外6名屍檢患者的腎臟組織，通過免疫組織化學檢驗來衡量新冠病毒抗原在腎小管的積累，得出上述結論。

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研究顯示，85例新冠確診患者中有23位表現出急性腎衰竭（ARF）。在60歲以上的老年人，或患有高血壓和心力衰竭等並發症的患者中，這個比例還要更高，達到65.22%。

通過對五名患者的臨床參數進行動態分析，該研究發現死亡病例的腎小球濾過率迅速降低，血漿肌酐和尿素升高；而康復患者的腎小球濾過率逐漸回升，血漿肌酐和尿素下降。上述對照顯示，新冠病毒感染是腎小球壞死的主要原因。

另一方面，該研究分析的六例屍檢患者死前都有腎功能損傷，研究者在全部6個病例的腎臟組織都發現了新冠病毒抗原。

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該研究的結論是，新冠病毒會直接感染腎小管，從而引發急性腎衰竭。老年患者和患有並發症的患者更加危險。當病毒感染腎臟並在其中大量複製，尿液也就成了可能的傳染途徑。

照顧病患應避免接觸尿液 衛生間注意消毒

研究仍有一定局限。由於感染程度過高，樣本準備過於復雜，研究者無法使用電子顯微鏡成像技術，以進一步理清病毒顆粒在腎臟裡細胞內的分佈狀況。作者團隊期待之後與其他實驗室一同繼續這項研究。

在衛生防疫層面，病毒直接攻擊腎臟可使尿液成為傳染途徑。照顧（疑似）新冠患者的醫務人員和家屬應盡量避免直接接觸尿液。衛生間也應注意日常消毒。

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此前，但已有研究披露，新冠病毒不僅攻擊肺部，還會連累腎臟、心臟、肝臟等。

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責任編輯：伍樂

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