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【新冠肺炎】上海居家隔離8國入境者 武漢放鬆管理無疫情小區

社會熱點 10:01 2020/03/13

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為防止新冠肺炎疫情「倒灌」，繼北京宣布11日起所有境外人士進入北京均要居家隔離14天後，上海昨晚也宣布，13日凌晨0時起凡入境前14天到過韓國、日本、意大利、美國等8國者，一律居家隔離14天。然而在國内疫情好轉下，武漢推動無疫情小區封號可享放鬆管控優待。

據上海新冠肺炎防控工作領導小組辦公室公告，這8國分別為韓國、意大利、伊朗、日本、法國、西班牙、德國、美國。13日凌晨0時起，凡在進入上海之日前14天曾赴上述8國旅行或有居住史者，一律實施居家或集中隔離健康觀察，也就是一律隔離14天。

上海居家隔離美日意等8國入境者

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北京海關副關長高瑞峰昨午則表示，北京各部門要共同做好外籍人士防疫工作，加強境外疫情動態分析，對現有病例倒查溯源，「入境北京人員隔離14天」。他指出，對於疫情嚴重國家交通工具，百分之百登機檢疫，盡最大可能切斷傳染源、嚴防輸入；疫情嚴重國家的航班，全部在首都機場第3航站樓D專區完成消毒等工作，並設兩道紅外線測溫。

不過，在國内疫情好轉，中共總書記習近平視察武漢的同時，武漢積極推動建立「無疫情」小區、社區及村莊，更以放鬆控管激勵全市看齊。武漢市政協主席、武漢市疫情防控指揮部副指揮長胡曙光昨說，截至11日24時，全市「無疫情小區」已達3945個，佔全市小區55.5%；「無疫情社區」225個，比重16%；「無疫情村」、「無疫情大隊」1592個，比重達81.9%，這代表武漢市推動的「無疫情社區」創建工作「取得了階段性結果」。

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武漢市防疫指揮部社區防疫組幹部羅平說，創建「無疫情小區」是為了讓居民們「得到實惠、看到希望、增強預期、堅定信心」。武漢因此制定激勵保障措施，凡被認定為「無疫情小區」，可「酌情調整管控等級，讓居民們在小區內有序的活動」；「無疫情村」、「無疫情大隊」則允村民們在村內「逐步恢復正常生產、生活秩序」。

允村民們在無疫情村內正常生產

他說，居住在「無疫情小區」且未離開小區者的連續居住時間，將被納入可離開武漢外出和復工復產前「隔離觀察的有效認定依據」。而「無疫情小區」名單將在媒體公布，接受社會監督，以激勵小區居民參與創建的榮譽感和積極性，形成人人參與的濃厚氛圍。

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