【黑色星期五】環球股災　A股走向還看3大因素

▲ 有內地券商認為，A股後市會走「獨立日」路綫，外圍不是影響中國股市最重要因素，而是看這三個問題：疫情、數據、政策。

全球大冧市，道指跌近10％、港股開市即暴瀉逾7%，陷入技術熊市。滬指今早開市也跟隨外圍挫逾4%，但震盪暫比環球市場輕。有內地券商認為，A股後市會走「獨立」路綫，外圍不是影響中國股市最重要因素，而是看這三個問題：疫情、數據、政策。

滬指今天開市跌逾4%，截至上午10時前一度收窄至3.1%左右，相對於道指昨天急瀉約10%，震盪顯然較小、表現尚算「冷靜」，也凸顯出中國與美國關聯度不太高的特點。國泰君安策略團隊因此分析指，外圍暴風雨下，中國股市將走出自己的「獨立日」行情。

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綜合市場分析，中國股市短期後市還看3個因素：

其一是中國疫情走向：

這個應該是樂觀的，例如內地12日的新確診新冠肺炎個案，創出疫情通報來新低，湖北新確診首降至個位數。國家衛健委新聞發言人米鋒更首度表示，中國本輪疫情流行高峰已經過去。

其二是中國經濟數據：

毫無疑問，中國經濟正受新冠肺炎疫情衝擊，中國數據是顯影劑。當中2月份官方製造業採購經理人指數（PMI）從1月份的50大幅降至35.7，說明製造業活動嚴重萎縮，非製造業PMI更從1月份的54.1重挫至29.6的紀錄低點。這反映「疫市」已逐漸浮現。

隨着新冠疫情大流行，環球經濟受挫，中國經濟內需外需都受壓，經濟數據不能樂觀。中國官方下周一將釞公布今年首季經濟數據。

其三是中國穩增長政策

中國經濟吹冷風，中國官方穩增長政策逐步落地。國務院常務會議日前就提出應對疫情影響、穩外貿穩外資的新舉措，當中明確提出，抓緊出台普惠金融定向降準措施，並額外加大對股份制銀行降準力度。外界預期，新一輪寬鬆政策，有利為資本市場增添支持力量。

事實上，國泰君安策略團隊也指出，中國「基本盤」和「資產性價比」均較美國佔優，是兩者股市脫鈎的本質原因。其中，疫情、經濟增長和政策空間就是這種「基本盤」。

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本報記者：鄧國強



