【新冠肺炎】中國外交部發言人趙立堅：可能是美軍把疫情帶到武漢

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情蔓延全球，引發中美外交口水戰。繼美國國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）指控中國最初掩蓋疫情，令全球多花兩個月應對後，中國外交部發言人趙立堅昨晚（12日）在社文網站Twitter發文，反稱可能是美軍把疫情帶到武漢，「美國欠我們一個解釋」。

趙立堅昨晚在Twitter上發文並附上影片，指美國疾病控制及預防中心（CDC）主任雷德菲爾德（Robert Redfield），周三（11日）在眾議院承認，部分似乎死於流感的美國人，在死後診斷中被檢測出新冠病毒呈陽性。

「美國要透明 欠我們一個解釋」

他續稱，「美國疾控中心主任被抓了個現行。零號病人是什麼時候在美國出現的？有多少人被感染？醫院的名字是什麼？可能是美軍把疫情帶到了武漢。美國要透明！要公開數據！美國欠我們一個解釋！」不過，他未有在該貼文中，就他的指控提供證據。

▲ 趙立堅

【新冠肺炎】美國安顧問：中國隱瞞疫情 令全球應對延誤2個月

【新冠肺炎】內地網絡風傳「病毒來自美國」 美媒拆解箇中密碼

【新冠肺炎】美主播要中國道歉 外交部反問：誰要求美國為H1N1道歉？

【中美角力】中美官員就新疆問題針鋒相對 twitter互罵「可恥丟臉」

美國安顧問控華瞞疫 京：詆毀中方努力

奧布萊恩（Robert O'Brien）日前表示，病毒並非起源於美國，而是中國武漢，且「已經有一段時間」。他又指控中國最初隱瞞疫情，令全球多花兩個月應對。

在北京，外交部發言人耿爽昨稱，世衛剛將新冠肺炎疫情宣布為全球性流行病，這表明已經成為全人類面臨的共同挑戰。希望美方個別官員此時集中精力應對疫情、推進合作，而非向中國「甩鍋」、「推責」，詆毀中國政府和人民的抗疫努力，批評這種做法不道德、不負責任，且對美國疫情防控工作絲毫無幫助。

耿爽認為，中方採取強有力防控措施及人民作出巨大犧牲，才有效阻遏疫情向其他國家的蔓延，為國際社會抗疫爭取寶貴時間。敦促美方個別官員尊重客觀事實和國際公論，與其把時間花在攻擊抹黑、怨天尤人，不如應對疫情、加強合作。

新冠肺炎疫情最先在武漢爆發，截至昨日，內地累計確診病例80,813宗，湖北有67,786宗，當中武漢佔49,991宗。內地累計3,176人死亡。

目前疫情擴散至全球，美國確診病例達1,725宗，41死亡。

此外，盡管中國反對「中國病毒」、「武漢病毒」的講法，但美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）早前曾連續稱它為「武漢病毒」。

他上周在一個訪問中，被問及如何看待北京當局控制疫情時說：「我很高興你今天稱讚了中國共產黨，但要記得這是武漢病毒造成的。」

【新冠肺炎】未理中國反對 蓬佩奧連續兩日稱「武漢病毒」

蓬佩奧抨中國施壓記者 礙各國應對新冠肺炎疫情

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

跟進【中美角力】新形勢，立即了解