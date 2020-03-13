【華為風暴】特朗普簽法案 禁用聯邦資金補貼買華為設備

美國總統特朗普12日簽署《安全可信通信網絡法》，將禁止使用美國政府資金購買包括華為在內對美國國家安全構成威脅的通信產品和設備的規定納入正式法律。

法案內容包括禁止聯邦通信委員會（FCC）補貼從不可信供應商購買或維護的電信設備或服務；補償用戶不到200萬的電信供應商，讓他們在網絡系統中移除對國安構成風險的設備，改以使用可信賴的供應商設備取代；為電信供應商，特別是小型和農村運營商建立信息共享計劃，使其獲得有關網絡潛在安全風險和弱點的信息。

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美國之音分析，《安全可信通信網絡法》正式生效將對美國農村地區的網絡建設產生重大影響。根據美國媒體《國會山報》，美國農村無線網絡協會估計約有25%的成員，其網絡設備使用的產品來自華為或中興。

此外，美國國會議員也提出法案，禁止華為通過美國銀行體系進行若干交易，目的是要削弱這間中國電訊設備商爭取5G合約的能力。根據法案內容，美國企業不准與外國企業包括華為達成涉及5G設備的大額交易。

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如果法案獲得通過生效，華為與美國以外的企業進行5G設備交易時，美國的銀行體系將不能夠參與，包括提供資金轉移。這項法案勢將嚴重打擊華為取得5G合約的能力，因為全球大部分的交易都是通過美元轉賬系統進行，必須有美國銀行體系的參與。

另一方面，儘管美國呼籲西方國家在下一代通訊中排除中國華為的參與，不過路透引述兩名消息人士稱，法國將批准在其5G網絡使用部分華為設備。這兩名要求匿名的消息人士稱，法國網絡安全機構ANSSI已決定批准使用華為設備，但只能用在網絡的非核心部分，因較不會構成重大安全風險。

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責任編輯：游昊雲

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