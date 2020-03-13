【黑色星期五】環球股災 A股半日隨外圍跌逾3%

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情全球擴散，市場擔憂情緒加劇，環球股市繼續大跌，美股本周第二次觸發熔斷機制，內地股市今日隨外圍震盪走低，滬指早盤低開4%，中午休市前跌幅收窄至3.3%。

美國總統特朗普應對疫情援助計劃，反而觸發市場陷入恐慌，聯儲局本周向市場注資1.5萬億美元救市未見奏效，道指急插2352點或10%收市，為1987年「黑色星期一」以來最大單日跌幅。

北向資金半日淨流出超100億元

滬深兩市今日雙雙大幅低開，截至中午，滬指報2826.37點，跌3.32%；深證成指報10558.2點，跌3.5%。創業板指亦跌3.37%，報1977點。

【黑色星期五】環球股災A股「冷靜」 中國股市走向還看3大因素

【新冠肺炎】經濟冰封消費業重創 影響就業克強最憂心（訂戶專享）

兩市成交合計總額為5,770億元（人民幣，下同），其中，滬市成交2,379億元，深市成交3,391元。北向資金半日淨流出超100億元，是連續第三日大幅流出。

盤面上，全線下跌，化工新材料、紡織製造、農業服務、醫療器械、生物醫藥、機場航運等跌幅居前。

市場對新型冠狀病毒肺炎疫情擔憂加劇，不過，內地疫情則持續趨緩，31個省市區冠狀病毒疾病昨新增確診病例8例，其中，湖北新增確診病例5例，境外輸入確診病例新增3例。

【新冠肺炎最新情況】内地新確診個案昨只有8宗 為疫情通報以來新低（不斷更新）

【新冠肺炎】中國外交部發言人趙立堅：可能是美軍把疫情帶到武漢

【新冠肺炎】鍾南山：6月結束疫情可期 但要看各國重視程度

【新冠肺炎】專家解構神秘瘟疫： 新冠病毒似沙士 恐致男人不育

責任編輯：蒯宇澄