【全球大流行】馬雲把韓國口罩捐給日本　韓媒韓民給「嬲」

▲ 阿里巴巴 （09988） 始創人馬雲繼續向日本捐口罩，其中1.3萬個口罩近日運抵山梨縣。阿里所贈的這批口罩原來是韓國製的KF94口罩，借花敬佛之舉引起韓媒議論。

新冠肺炎全球大流行，日本確診新冠肺炎個案不斷增加。阿里巴巴 （09988） 始創人馬雲繼續向日本捐口罩，其中1.3萬個口罩近日運抵山梨縣。阿里所贈的這批口罩原來是韓國製的KF94口罩，借花敬佛之舉引起韓媒議論。

日本產經新聞報道，受到新冠肺炎疫情擴大的影響，日本面臨口罩缺貨的情形。馬雲允諾捐給日本醫療用口罩100萬個，其中有1.3萬個口罩近日運抵山梨縣。山梨縣政府將透過縣醫生會等機構將口罩分發給醫療機關。

山梨縣及北海道收到KF94口罩

根據開箱後發現，這些口罩是韓國政府認證的KF94口罩，防禦功能與美國職業安全衛生署（OSHA）認證的N95口罩相近，裝口罩的箱子上有韓文標示著是「保健用口罩KF94」，因此被認為是韓國製的口罩。

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山梨縣政府已將5400片口罩送到縣醫生會。新型冠狀病毒防疫小組會長宮澤敏彥表示，市區感染情況擴大，一般的醫院在進行病毒篩檢時，需要大量N95級口罩。很感謝獲贈口罩。

日本經濟新聞日前也報道，9日北海道政府收到馬雲捐贈1萬個口罩，這批也被發現是韓國的KF94。獲得馬雲捐贈口罩的日本縣市還包括靜岡縣獲贈2萬個口罩，以及東京都10萬個口罩等。

韓聯社：韓國正面臨口罩荒

不過產經新聞引述韓國的韓聯社報導指出：「馬雲送給日本的口罩是韓國製的。韓國正面臨口罩荒，韓國製的口罩卻經由中國捐給日本，實在很不恰當。」

韓國民眾也質疑，在南韓國內都買不到KF94，為什麼能夠透過中國渠道捐至日本；在政府發布口罩限制出口令前，不知道有多少流出韓國。

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責任編輯：伍樂

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