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泉州塌樓事故調查組：非法建設違規改造 安全關卡層層失效

社會熱點 13:02 2020/03/13

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新冠肺炎密切接觸者隔離點、福建泉州市欣佳快捷酒店坍塌事故，共造成29人死亡，國務院事故調查組召開會議，指據初步調查，該項目存在非法建設、違規改造等嚴重問題，而地方相關職能部門監管不到位、導致安全關卡層層失效，最終釀成慘烈事故。

指業主早發現承重柱變形 仍心存僥倖

國務院安委會辦公室副主任、事故調查組組長付建華今日主持召開會議。會議指出，事故發生在全國上下全力抗擊疫情和復產復工的關鍵時期，事發酒店還是地方政府指定的醫學隔離觀察點，性質嚴重、影響惡劣。

據初步調查，該項目未履行基本建設程序，無規劃和施工許可，存在非法建設、違規改造等嚴重問題，特別是房屋業主發現房屋基礎沉降和承重柱變形等重大事故前兆，仍然心存僥倖、繼續違規冒險經營；地方相關職能部門監管不到位、「打非治違」流於形式，導致安全關卡層層失效。

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會議要求，全面查清事故原因，重點查清非法建設和違規改造問題，查清欣佳酒店違規經營和為何被選定醫學隔離觀察點問題，查清有關部門的失職、瀆職問題，盡快拿出調查報告。會議並要求，要深刻汲取事故教訓，立即開展新冠肺炎疫情隔離點、集中觀察點等場所房屋安全風險隱患排查整治。

福建泉州市欣佳快捷酒店7日（上周六）坍塌，事故共造成29人死亡，其中包括兩名「90後」醫護人員。傷員在泉州本地的四家醫院救治，其中重傷2名。

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責任編輯：蒯宇澄

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