【新冠肺炎】路透：疫情推遲原定3月底在京召開的中歐峰會

路透社引述歐盟兩名官員和兩名外交官表示，中國和歐盟原定於3月底在北京舉行的峰會將因新冠肺炎疫情而推遲，這令歐盟就自由貿易問題向中國施壓的努力受挫，也讓原希望在9月萊比錫峰會達成的中歐投資協議出現隱憂。

中國從未公開給出總理李克強與歐盟執委會新任主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）和歐洲理事會新任主席米歇爾（Charles Michel）會晤的日期，但歐盟外交官之前表示，雙方已就3月30至31日會晤達成一致。一名歐盟高級外交官告訴路透，峰會將被推遲，但不會取消。

【新冠肺炎】海內外疫情夾擊 中金：或拖累中國今年GDP增長4個百分點

【新冠肺炎】威廉王子笑稱握手播毒 一文看清疫情如何改變全球社交（有片）

▲ 去年的中歐峰會

報道指出，這是因為疫情近日令中國處於癱瘓狀態，而從貿易到綠色能源投資等將在峰會上達成協議的領域上，中歐雙方幾乎未進行任何磋商。一位了解談判情況的歐盟官員表示，雙方甚至尚未開始準備3月峰會的官方共同聲明。

報道分析，推遲峰會的決定，使歐盟失去向中國政府施壓，要求其兌現去年4月做出的承諾的機會。中國當時承諾平等對待歐洲在華企業，停止強迫在華經營的外國企業分享敏感技術的做法。

歐盟擬6月提方案 應對中國國企補貼

【武漢肺炎】疫情使經濟停擺 美媒形容眼下中國「如中世紀歐洲」

決定也讓希望在9月萊比錫峰會達成的中歐投資協議出現隱憂，因3月中歐峰會的目標，本是為萊比錫會議在貿易問題上取得突破奠定基礎。歐盟執委會貿易執委郝根曾表示，要做到這一點，必須在7月完成大部分磋商。

中美貿易談判籌備會受疫情影響

事實上，儘管中國的新冠肺炎疫情已過了高峰期，但受此次危機影響，最近幾周，在北京舉行的一系列籌備會議，以及包括中國貿易談判牽頭人、國務院副總理劉鶴等在內的中國高級官員訪問布魯塞爾的行程均被取消。

新冠肺炎疫情下 習近平4月訪日計劃延期

【新冠肺炎】ANA全日空停飛關西至中國航班 老字號旅館不敵疫情申破產

【北韓封關】北韓式封關大揭秘 中國民眾接近北韓邊界或遭射殺

責任編輯：游昊雲

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響