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【新冠肺炎】湖北小區業主引入平價菜遭物業報警 過百居民聚集抗議（有片）

社會熱點 13:25 2020/03/13

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新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情未完，湖北多個小區仍採取封閉管理，卻接連爆出代購糧食太貴等問題。其中，孝感應城市海山小區由社區物業統一代購配送，但被指菜價過高，據稱有業主聯繫商家到當地售賣平價蔬菜，卻遭物業阻止並報警，引發居民不滿，逾百人昨晚在小區聚集抗議。

應城當局今日凌晨通報，海山小區昨晚7時半左右，居民因物資供應問題在籃球場聚集，引起社會關注。

【新冠肺炎】不止垃圾車 網傳武漢用救護車送肉

網曝物業售賣蔬菜價格過高

通報指出，海山小區共3,689戶、8,012人。疫情防控期間，該小區實行全封閉管理，居民生活日用物資統一代購配送服務，由社區組織物業實施，嚴禁他人私自售賣生活物資。

而昨日程姓業主以愛心菜名義，聯繫商家到小區售賣蔬菜，被小區物業阻止並報警，防控巡邏隊趕赴現場處置，導致小區居民圍觀。事後應城市有關領導到場處置，人員隨即散去，小區恢復正常。官方未有通報事件中有沒有人被捕。

微博有網民爆料稱，涉事小區物業只准業主購買其和超市聯合售賣的高價蔬菜，且有質量問題，有業主聯繫愛心平價業進入小區，卻被物業阻止兼報警帶走當事人，引發居民不滿落樓抗議。網傳片段顯示，有居民高呼「放人」、下課。

居民在小區籃球場聚集。

【新冠肺炎】孫春蘭武漢社區視察 住戶樓上高呼造假（多圖有片）

【新冠肺炎】武漢小區「造假」 民政部：嚴重損害黨和政府形象

官方：增加保供 引入競爭降低價格

對於菜價過高，應城當局表示，疫情期間，應城居民所需生活物資指定定點供應商配送，並網上公布米、面、油、肉、蛋、果、蔬菜等20種重點生活物資零售價格，進行限價銷售。

另外，應城市決定增加保供市場主體，通過引入競爭機制，全面降低主要生活物資價格，同時政府對參與保供的市場主體補貼，降低其運營成本。另該市成立工作專班，從生產基地採購一批愛心菜，直供城鄉居民。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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