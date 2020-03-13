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【新冠肺炎】美排除部分中國醫療產品關稅 調查稱中國仍是美企重點市場

國情動向 14:05 2020/03/13

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新冠病毒疫情持續蔓延下，美國貿易代表辦公室(USTR)宣布，將口罩、聽診器罩和血壓計袖等從中國進口的醫療產品，排除在關稅清單外。另一方面，中國美國商會今發報告稱，儘管目前面臨營商環境挑戰依舊存在，加上和新型冠狀病毒疫情爆發等諸多問題，從長期來看，中國仍會是大多數在華美企的重點市場。

USTR宣布，將口罩、聽診器罩和血壓計袖等從中國進口的醫療產品，排除在關稅清單外。事實上，USTR在本月稍早也將包括消毒濕巾和檢查手套在內的中國進口醫療產品，排除在關稅清單外。這些產品原在去年9月1日實施的美國第四輪加徵關稅清單之列，稅率最初為15%，但根據中美首階段貿易協議，稅率在2月15日降至7.5%。

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另一方面，中國美國商會今發表2月進行的快速調查顯示，新冠肺炎疫情持續發展及不確定性導致會員企業仍在評估今年的市場預期與優先事項。不過，儘管企業財務堪憂、投資謹慎度提高，中國仍是在華美企的重點市場。一系列政策、法律的出台所帶來的金融服務業的改革，極大地增強了會員企業對於中國政府進一步向外資開放市場的信心。

更多的外國企業表示，即使面臨諸多挑戰，他們去年在華的受歡迎程度較以往都有所提高。63%的受訪會員企業認為，與本土企業相比，外資企業在同行業中能夠獲得平等或更為優惠的待遇。超過一半的會員表示，如果市場開放程度加大，他們願意加大對華投資。

美國貿易代表辦公室宣布，將免去口罩等部分從中國進口的醫療產品關稅

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市場更開放會加大對華投資

調查並發現，69%的會員企業認同中國的知識產權執法水平在過去五年中有所提升，比例較2018年提高10個百分點；50%的會員企業都認為自2019年來，中國的投資環境得到了提升；近五分之一的受訪者已經或正在考慮向中國境外轉移產能，這一比例近三年來一直在下降。

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責任編輯：游昊雲

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