【新冠肺炎】疫情由美軍帶入武漢？研究：無法證明病毒由外傳入華南市場

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情蔓延全球，中國外交部發言人趙立堅在社文網站Twitter發文，稱可能是美軍把疫情帶到武漢，引發輿論熱議，然而，內地最新研究稱，現有證據無法證明武漢華南海鮮市場的新冠病毒是由其它地方傳入的，也無法證明該市場中沒有新冠病毒的原始來源。

指新冠病毒或在去年11月中下旬首次感染人類

研究並指，新冠病毒可能在2019年11月中下旬首次感染了人類，並於當年12月7日開始在人群中的第一次擴張。

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該研究題為《以全基因組數據推斷新型肺炎冠狀病毒的進化和種群動態》，於3月11日發佈在了論文預印平台bioRxiv上。研究作者來自於湖北省疾控中心衛生檢測檢驗研究所流感參比實驗室、安徽師範大學生命科學學院安徽省生物資源保護與開發重點實驗室、武漢科技大學公共衛生學院等。

研究者在2月22日從GISAID EpiFluTM數據庫中收集了56個新冠病毒的外群全基因組序列和136個基因組。此外還通過宏基因組測序獲得了10個新的新冠病毒測序基因組，這些數據來自湖北省五家醫院10名原因不明的病毒性肺炎患者，包括2019年12月收集的4個樣本，2020年1月的4個樣本，和2月份的2個樣本。

樣本中最多單倍型是H3 短期內市場上存循環感染

研究者將病毒樣本基因組分為了80個單倍型（即多個決定同一性狀的緊密連鎖的基因構成的基因型）。其構建的新冠病毒單倍型進化網絡是典型的星形網絡，有核心單倍型節點H3、H14、H15，和多個邊緣單倍型節點，除了單倍型H19和H80，大多單倍型之間只有1到6個突變的距離。

此次的研究支持兩條主要的單倍型進化路徑，即目前的單倍型可能是從H15進化為H14再進化為H3，或者是H31進化為H14再進化到H3。兩個路徑都表明H14是祖先單倍型與H3的關鍵聯結。

研究者發現，單倍型為H14的樣本有兩個來自武漢，一種起源於H14的新的單體型H28也來自於武漢樣本，雖然這兩種單倍型的寄主（指新冠患者）與華南海鮮市場均無直接聯繫，但其中一位寄主住在距華南海鮮市場約2公里的小區，他可能在無意中與華南海鮮市場有了間接接觸。

研究指，樣本中最多的單倍型是H3，華南海鮮市場的所有樣本都有H3單倍型或其他9種衍生單倍型，表明短期內市場上存在循環感染。

研究者認為，現有證據仍無法證明華南海鮮市場的新冠病毒是由其它地方傳入的，也無法證明華南海鮮市場中沒有新冠病毒的原始來源。要確認華南海鮮市場是不是新冠病毒的中心起源，需要收集市場及其附近更多的早期新冠病毒樣本，綜合流行病學調查的數據和基因信息進行分析。

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研究者還進行了新冠病毒的人口統計學分析，結果顯示，在2月11日前的66天內，新冠病毒的有效人口規模有所擴大，考慮到最新的樣本是在2月11日進行採樣的，研究者估算新冠在人群中的第一次擴張是從2019年12月7日開始。患病人口在1月21日至27日前後增長較多，考慮到該病毒的最長潛伏期長達24天，研究認為該病毒可能在11月中下旬首次感染了人類。

指穿山甲可能不是中間宿主

而對於備受關注的新冠病毒中間宿主爭議，研究者基於系統進化樹認為，目前發現的廣東穿山甲冠狀病毒與新冠病毒的遺傳距離相對較大，穿山甲可能不是中間宿主。

此前，中國科學院西雙版納熱帶植物園、華南農大、中國腦科學研究所等機構的研究人員發表研究稱，武漢華南海鮮市場的新冠病毒是從其他地方傳入，並在市場快速傳播。但此次研究的樣本更多，得出結論也有所不同。

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責任編輯：伍樂

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