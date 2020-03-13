【中國經濟】發改委等23部門聯合發文促消費 提建設中國特色市內免稅店

隨著新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情受控，北京當局將工作重點轉向促進消費、提振經濟。國家發改委、財政部、工信部、文旅部等23個部門近日發布文件，提出19項促消費措施，包括建設中國特色市內免稅店，適時研究調整免稅限額和免稅品種類，又會重點推進文旅休閒消費提質升級，並提及加快5G網絡等基建和商用步伐。

23部門近日聯合印發《關於促進消費擴容提質加快形成強大國內市場的實施意見》，提出促進消費，改善消費環境，發揮消費基礎性作用，助力形成強大國內市場。

適時研究調整免稅限額

意見提到，要大力優化國內市場供給，提升國產商品和服務競爭力，加強自主品牌建設，進一步增加國內市場優質商品供給，並完善免稅業政策，建設一批中國特色市內免稅店、增設口岸免稅店，適時研究調整免稅限額和免稅品種類。

同時，重點推進文旅休閒消費提質升級，包括豐富特色文化旅遊產品，推動重點城市加快文化休閒街區、藝術街區、特色書店、劇場群、文化娛樂場所群等建設，發展集合多種業態的消費集聚區，開發一批適應境內外遊客需求的旅遊線路、目的地、演藝及具有地域和民族特色的創意旅遊商品，又加快中國郵輪旅遊發展示範區和實驗區建設。

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意見還提出改善入境旅遊與購物環境，實施出入境便利、支付便利、離境退稅、免稅業等政策，形成一批吸引境外遊客的旅遊消費目的地。另用創新文化旅遊宣傳推廣模式，持續推廣塑造「美麗中國」形象。

事實上，新冠肺炎疫情爆發後，多地實施封閉管理，並暫停旅行團，嚴重打擊旅遊業。

加快5G商用 鼓勵建設「智慧商圈」

另外，意見提出，加快構建「智能+」消費生態體系，包括加快5G網絡等信息基礎設施建設和商用步伐，同時鼓勵線上線下融合等新消費模式發展，完善「互聯網+」消費生態體系，鼓勵建設「智慧商店」、「智慧街區」、「智慧商圈」。

智能產品方面，意見表示落實好現行中央財政新能源汽車推廣應用補貼政策，以及基礎設施建設獎補政策，加快發展超高清影片、虛擬現實、可穿戴設備等新型資訊產品，促進汽車限購向引導使用政策轉變，鼓勵汽車限購地區適當增加汽車號牌限額。

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意見並提出，大力發展「互聯網+社會服務」消費模式。促進教育、醫療健康、養老、托育、家政、文化和旅遊、體育等服務消費線上線下融合發展，拓展服務內容，擴大服務覆蓋面，支持發展社區居家「虛擬養老院」。

在提升居民消費能力方面，23部門提出穩定和增加居民財產性收入措施，包括豐富和規範居民投資理財產品，適度擴大國債、地方政府債券面向個人投資者的發行額度。穩定資本市場財產性收入預期，完善分紅激勵制度。

責任編輯：林佩怡

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