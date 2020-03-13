【新冠肺炎】新冠病毒由美國傳入？ 上海專家：隨意猜測是不負責任

在新型冠狀病毒肺炎爆發後一段時間，內地一些自媒體就指病毒是美國的生化武器；外交部發言人在推特直指「可能是美軍把疫情帶到了武漢」，這令事件提高到外交層次。但是，在上月底，上海市新冠肺炎臨床救治專家組組長、復旦大學華山醫院感染科主任張文宏接受訪問時，曾直言不認同新冠病毒來自外國的說法。

【新冠肺炎】中國外交部發言人趙立堅：可能是美軍把疫情帶到武漢

【新冠肺炎】疫情由美軍帶入武漢？研究：無法證明病毒由外傳入華南市場

張文宏說，如果新型冠狀病毒是外面傳到中國來，應該是幾個中國城市同時發病。對於「零號病人」，張文宏表示他只認證據。

張文宏回答中國日報說，中國只有武漢最先出現了這個新傳染病，如果是外面傳到中國來，應該是幾個中國城市同時發病，而不是有時間先後。他還覺得新冠和流感不會混淆。他說「新冠在CT上有非常特徵性的表現，所以我認為很容易可以區分。」

關於可確認疫情來源的「零號病人」，張文宏2月28日表示，「我只認證據」。中國新聞周刊問他：大家說目前還沒有找到新冠肺炎「零號病人」，而有報道說新冠肺炎可能早就有了，基因族譜里新冠肺炎病毒有5個家族，中國只有其中一個家族，那麼這是不是意味着新冠肺炎病毒並非起源於中國？

【新冠肺炎】內地網絡風傳「病毒來自美國」 美媒拆解箇中密碼

【新冠肺炎】抗疫專家組長：新冠肺炎疫情4月必結束 稱「我預測一定準」

張文宏答稱：這是一個非常敏感的問題，但我始終堅持一定要有確切的依據。比如說這個病毒來自於哪裡，一般來說看兩個方面，第一，這個病毒出現的時間點，哪裡最先出現的，要追究這個時間的先後；第二，要尋找他在進化樹上面的位置，後面基因的進化是在前面的基礎上。所以，我認為應該仔細地把這兩件事情放在一起來考慮，應該避免在證據不充足的時候隨意發布消息。

「我認為隨意的猜測是不負責任的，做科普不是這麼做的。科普有兩種，一種是把真的事情告訴你，另外一種故弄虛玄把你帶到溝裡面去。所以我個人覺得將來在這方面應該是中國一些極具權威的、大家信得過的一些科研機構，把這個事情給說清楚，我覺得這個是非常關鍵的，而不是任由這種隨意的信息在傳播。」

【新冠肺炎】未理中國反對 蓬佩奧連續兩日稱「武漢病毒」

【新冠肺炎】鍾南山研究：管控若遲5天實施 疫情規模擴大3倍

不過，張文宏的上述判斷與鍾南山的說法不同。中國衛健委專家鍾南山2月27日在廣州市官方記者會上表示，「現在國外出現一些情況，疫情首先出現在中國，不一定是發源在中國。」

責任編輯：鄧中建

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響