【黑色星期五】滬指跌1.2%失守2900關 北上資金淨流出近130億元

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情全球擴散，市場擔憂情緒加劇，環球股市繼續大跌，美股本周第二次觸發熔斷機制，內地股市今日隨外圍震盪走低，滬指低開4%，但午後跌幅有所收窄，收市跌1.2%，為連續三日下跌，且失守2900關。滬指本周累計下跌4.88%。

分析指，避險情緒成為當前海外市場的主導，A股短期承壓，但隨中國疫情受控及推進複工復產，料A股中期有望走出獨立行情。

美國總統特朗普應對疫情援助計劃，反而觸發市場陷入恐慌，聯儲局本周向市場注資1.5萬億美元救市未見奏效，道指急插2352點或10%收市，為1987年「黑色星期一」以來最大單日跌幅。

兩市成交明顯放量 特高壓板塊逆市升

滬深兩市今日雙雙大幅低開，但午後跌幅收窄，截至收市，滬指報2887.43點，跌1.23%；深證成指報10831.13點，跌1%。創業板指亦跌0.75%，報2030.58點。

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兩市成交合計總額為9,667億元（人民幣，下同），較上一交易日明顯放量，其中，滬市成交3,930億元，深市成交5,737元。北向資金全日淨流出超130億元，是連續第三日大幅流出。

盤面上，特高壓板塊逆市倒升，半導體、電氣設備、計算機上漲，紡織服裝領跌，化工、醫藥生物、機場航運等跌幅居前。

市場對全球新型冠狀病毒肺炎疫情擔憂加劇，不過，內地疫情則持續趨緩，31個省市區冠狀病毒疾病昨新增確診病例8例，其中，湖北新增確診病例5例，境外輸入確診病例新增3例。

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責任編輯：蒯宇澄