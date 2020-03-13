【新冠肺炎】台灣防疫獲外媒讚 人民日報：一刀切 沒技術含量

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情全球大流行之際，有外媒近日讚揚台灣防控經濟，推薦其他國家參考學習。但大陸官媒《人民日報海外版》今日發表評論文章，指西方媒體的做法是配合台灣「加入世衛組織」議題，居心叵測，又批評台灣當局「野蠻粗暴的『一刀切』防疫，毫無技術含量可言」。

批炒作加入世衛議題

《人民日報海外版》的文章指出，台灣這次確診病例不多，至今不到50宗，一些西方媒體由此得出民進黨當局防疫得力的結論，但文章認為實質是台灣地理位置有防疫優勢，防疫壓力一開始就不大，但拿出比日韓港澳激烈得多的措施，包括限期要求大陸遊客離台，禁止陸客和大陸學生入境，暫停「小三通」及阻撓滯留湖北的台胞返台等，幾乎全方位阻斷兩岸交流。

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文章續稱，「民進黨當局這種野蠻粗暴的『一刀切』防疫，毫無技術含量可言，實在看不出一些西方媒體據何稱頌『台灣經驗』，跟『民主抗疫』更是八竿子打不著」。

文章表示，民進黨當局在島內輿論場營造某種「遠離大陸、守住台灣」的氛圍，並通過政客、綠色媒體、豢養的「網軍」一起渲染恐怖氣氛，挑動仇恨情緒，操弄「民粹」 ，莫此為甚。

文章還指出，台灣醫療衛生體系比較健全，醫護人員專業水準不錯，但民進黨當局這次的防疫表現，「則完全可以用荒腔走板來形容，舉例在口罩購買、生產、如何使用等問題上朝令夕改，阻撓大陸後續加班機運送滯鄂台胞回鄉，繼續沿用「武漢肺炎」、操縱「網軍」散佈「中國用病毒攻陷台灣」等極端言論。

責任編輯：伍樂

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