商務部：中國或為全球投資避險最佳區域

內地新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情緩和，商務部今日表示，隨著復工加快，外貿的產業鏈、供應鏈正逐漸暢通運轉。當局稱，中國始終是全球企業投資熱點，當前國際市場風雲變幻，中國可能是世界上投資避險的最佳區域。

商務部外貿司司長李興乾，今日在國務院聯防聯控機制發布會表示，隨著外貿企業復工進程不斷加快，外貿的產業鏈、供應鏈正在逐漸暢通運轉，正常的市場機制也在逐步恢復。

他表示，疫情對外貿的影響是不容忽視和低估，但同時充滿信心，一方面是中國外貿發展韌性足、餘地大，企業創新意識、市場開拓能力不斷增強，長期向好的趨勢不會改變。

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另一方面是，大多數公司投資中國的信心和戰略、中國吸引各種投資的綜合競爭優勢都沒有改變，中國對外開放的戰略亦堅定不移。他強調，中國始終是全球企業投資熱點，當前的國際市場風雲變幻，再次表明，中國可能是世界上投資避險的最佳區域。

擴大信貸投放 延期還本付息

另外，新冠肺炎疫情爆發以後，外貿企業面臨的收款推遲、貸款到期等問題更加突出，資金壓力進一步加大。

商務部表示，在緩解外貿企業資金壓力方面，一是擴大信貸投放，讓企業拿到的更多；二是延期還本付息，讓企業支出的更少；三是開辟綠色通道，讓資金到位得更快。其中，進出口銀行將免收湖北省和部分受疫情影響嚴重行業的中小微企業2月全月貸款利息，總計約6億元人民幣。

責任編輯：伍樂

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