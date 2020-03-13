【人民銀行定向降準】人行下周一定向降準0.5至1個百分點　放水5500億抗「疫市」（第二版）

▲ 中國人民銀行決定於2020年3月16日實施普惠金融定向降準，對達到考核標準的銀行定向降準0.5至1個百分點。

中國政府再出手撐經濟，抵抗新冠肺炎全球大流行帶來的嚴峻形勢。人民銀行宣布，下周一定向降準0.5至1個百分點，釋放5500億元（人民幣，下同）資金，重點在支持小微及民營企業。

人民銀行傍晚發出通告，指爲支持實體經濟發展，降低社會融資實際成本，決定於本月16日實施普惠金融定向降準，當中對達到考核標準的銀行定向降準0.5至1個百分點。

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在此之外，對符合條件的股份制商業銀行再額外定向降準1個百分點，支持發放普惠金融領域貸款。以上定向降準共釋放長期資金5500億元人民幣。

重點在支持小微及民營企業

人民銀行在通告中指出，將繼續實施穩健的貨幣政策，但更加靈活適度，把支持實體經濟恢復發展放到更加突出的位置，不搞大水漫灌，兼顧內外平衡，保持流動性合理充裕，貨幣信貸、社會融資規模增長同經濟發展相適應；爲高質量發展和供給側結構性改革，營造適宜的貨幣金融環境。

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人行隨後在官網刊載答問形式新聞稿，進一步解釋今次降準安排及目的。人行指出，此次定向降準釋放的長期資金，將有效增加銀行支援實體經濟的穩定資金來源，每年還可直接降低相關銀行付息成本約85億元；通過銀行，傳導有利於促進降低小微、民營企業貸款實際利率，直接支援實體經濟。