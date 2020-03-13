【新冠肺炎】「中國人是垃圾、快滾出日本」 橫濱中華街餐館毋懼恐嚇營業獲力挺

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，新冠肺炎）全球大流行，日本橫濱中華街人流難免大受影響，多家商舖被迫臨時歇業。不過，著名餐館「海員閣」雖然日前收到恐嚇、歧視中國人的信件，但仍堅持營業，在眾多食客就餐力挺下，餐館連日來座無虛席，已恢復到之前的水平。

「中國人是垃圾、是細菌、是惡魔、是麻煩！快點滾出日本！」橫濱中華街著名廣東料理餐館「海員閣」日前收到寫有上述內容的恐嚇信。

▲ 海員閣Twitter圖片

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海員閣的老闆李浩文是中國移民第三代，除了他自己，其他店員全都是日本人，他對《每日新聞》表示，這是他第一次收到歧視中國人的信件，「新冠病毒與中華街這麼容易就被連在了一起，實在讓人悲傷。」

李浩文透露，受到新冠肺炎疫情影響，橫濱中華街的生意從2月初就開始變差，到了3月初，街上的店舖大概有8成都暫時休息。

不過，共同社中文網今日（13日）就報道，11日雖然是工作日，但海員閣在午餐時段營業前，食客就排起長隊，到下午1點過後，1樓仍坐滿10桌客人。該店招牌菜是扣肉麵、牛腩麵和米飯，也有食客外帶招牌的燒賣。李浩文表示，多虧大家力挺，客流量已恢復到之前的水平。

▲ 海員閣Twitter截圖

事實上，就在李浩文收到恐嚇信件，在Twitter表示難過後，店內陸續收到寫有「有中華街才是橫濱」等，加油打氣內容的明信片，食客也紛紛鼓勵店員。一對夫婦食客一臉錯愕稱，如此艱難的時刻居然寄來這種信。一位來自名古屋市的食客也氣憤地表示，這是無端的中傷。

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責任編輯：孫民

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