【新冠肺炎】 外交部：病毒源頭屬科學問題 需聽取專業意見

新冠肺炎疫情最先在中國湖北武漢出現，中國外交部發言人趙立堅在Twitter貼文稱，可能是是美軍把疫情帶到武漢。在北京，另一外交部發言人耿爽今日表示，中方始終認為，病毒源頭是科學問題，需要聽取專業意見。

在外交部例行記者會上，被問到有言論認為新冠病毒可能是美軍帶到武漢，耿爽回應稱，中方注意到最近一段時間有一些關於新冠病毒源頭的討論，批評個別美國政府高官和國會議員，借此發表種種不負責任和不實言論，抹黑攻擊中國，中方堅決反對。

▲ 耿爽

耿爽又稱，國際社會對病毒源頭問題有不同看法。中方始終認為，這是一個科學問題，需要聽取科學、專業的意見。

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美國國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）早前表示，病毒並非起源於美國，而是中國武漢，且「已經有一段時間」；又指控中國最初隱瞞疫情，令全球多花兩個月應對。

趙立堅昨晚在Twitter發文，反稱可能是美軍把疫情帶到武漢，「美國欠我們一個解釋」。但他未有提供任何證據證明指控。

責任編輯：伍樂

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