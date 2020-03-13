【人民銀行放水】何謂「定向降準」？為什麼要「定向降準」

▲ 人民銀行公布下周一起定向降準0.5至1個百份點，此舉符合市場預期，實現中央加碼穩增長思路。

人民銀行公布下周一起定向降準0.5至1個百份點，此舉符合市場預期，實現中央加碼穩增長思路。

所謂「降準」，即透過下調銀行存放在人行的存款準備金比例，逐步開始釋放資金流動性。

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「定向降準」則意味政策具針對性，而不是一刀切的「大水漫灌」。以今次人行舉動為例，對達到考核標準的銀行定向降準0.5至1個百分點，而對符合條件的股份制商業銀行，則再額外定向降準1個百分點，以支持發放普惠金融領域貸款。

內地近年提倡普惠金融（inclusive finance），即為小型企業、農民及低收入等弱勢社群等提供金融服務，降準所釋放的流動性尤支持相關領域的貸款。

大水漫灌 未必能真正扶助經濟

由此可以看到，今次「定向降準」是把資金投向普惠金融，再間接扶助中小企或弱勢群體；這樣可確保資金能幫助真正有需要者，增強穩增長政策效用。

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事實上，人行如非定向降準，而是一刀切全面降準，資金恐未必會流向中小企，而是股市或樓市等資產市場，不能有效發揮穩住社會經濟基礎的實效。