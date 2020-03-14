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【全球大流行】特朗普回應「美軍播毒論」：我們都知道新冠病毒來源

國情動向 10:18 2020/03/14

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【全球大流行】特朗普回應「美軍播毒論」：我們都知道新冠病毒來源。

新冠肺炎全球大流行，中國外交部發言人趙立堅在推特（twitter）發文，質疑新冠肺炎病毒源自美軍。美國總統特朗普（Donald  Trump）在白宮記者會表示，「我們都知道它從哪裡來」。美媒報道，美國國務院已召見中國駐美大使崔天凱表達嚴正抗議。

中國外交部發言人趙立堅稍早前以中英雙語連發5條推文，質疑美軍將新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）帶到武漢，並說「美國欠我們一個解釋」。趙立堅的說法在中國網絡激起廣大回響，不少網民呼應並支持趙立堅的觀點，指責美國，並要求美國道歉；但也有許多網民質疑，趙為何沒提實質證據。

特朗普：我看過趙立堅文章　它不具代表性

特朗普當地時間周五在白宮被問到此事時表示，他確實讀過一篇文章，但不認為這篇文章具有代表性。他也明確表示，他在跟中國國家主席習近平會談時不曾談過這個議題，「他們知道它（病毒）從哪來，我們都知道它來自哪裡。」

【新冠肺炎】中國外交部發言人趙立堅：可能是美軍把疫情帶到武漢

【新冠肺炎】疫情由美軍帶入武漢？研究：無法證明病毒由外傳入華南市場

至於是否會因此影響中美貿易談判，特朗普表示，根據雙邊協議，中國將向美國購買2500億美元商品與500億美元農產品，「這對我們國家是重要的協議，是時候有人該這麼做了」，第二階段中美貿易談判也將展開。

美媒：美國傳召中國駐美大使抗議

在被問及中國提供的新冠肺炎資訊是否有幫助時，特朗普表示很有助益，一直在與中國合作，共享數據。

【新冠肺炎】新冠病毒由美國傳入？ 上海專家：隨意猜測是不負責任

【新冠肺炎】 病毒由美軍帶來？外交部：病毒源頭屬科學問題 需聽專業意見

與此同時，包括美國有線電視新聞網（CNN）、美國國家廣播公司（ABC）等多家美國媒體引述美國國務院官員的話表示，美國國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）已召見崔天凱，向他當面嚴正抗議，表示美國不會容忍中國為轉移新冠肺炎的指責發表這樣的言論。

美病毒學家：新冠病毒若失控 疫情將僅次1918流感大流行

研究稱新冠病毒可直接感染腎臟 或導致尿液傳播

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內地新冠肺炎疫情最新統計

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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疫情 外交 傳染病 新冠肺炎 特朗普 習近平 崔天凱 美國國務院 美軍 武漢

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美國國務院回應「美軍播毒論」：中方散播陰謀論　想轉移責任

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