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【全球大流行】美國國務院回應「美軍播毒論」：中方散播陰謀論　想轉移責任

國情動向 11:38 2020/03/14

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。美國國務院一名發言人說，國務院亞太事務助理國務卿史達偉（David Stilwell）已向中美國駐美大使崔天凱，表達美國政府的「極堅定立場」

新冠肺炎全球大流行，中國外交部發言人趙立堅在推特（twitter）發文，質疑新冠肺炎病毒源自美軍，事件演變中美外交風波。美國國務院一名發言人說，國務院亞太事務助理國務卿史達偉（David Stilwell）已向中美國駐美大使崔天凱，表達美國政府的「極堅定立場」；而崔天凱則為中方辯駁，交談過程「沒有威脅，只是坦白的外交對話」。

美國有線電視新聞網（CNN）、美國國家廣播公司（ABC）等多家美國媒體引述美國國務院官員的話表示，史達偉已召見崔天凱，就「美軍播毒論」向他當面嚴正抗議，表示美國不會容忍中國為轉移新冠肺炎的指責發表這樣的言論。

美媒：美方傳召美國駐美大使抗議

美國國務院一名發言人稍後回應報道說。「中國想轉移有關中國開啟全球大流行，而且隱瞞世人所招致的批評。散播陰謀論危險、荒謬，我們要告知這個政府，為了中國人民和全世界，我們不會容忍。」

【新冠肺炎】中國外交部發言人趙立堅：可能是美軍把疫情帶到武漢

【全球大流行】特朗普回應「美軍播毒論」：我們都知道新冠病毒來源

趙立堅12日晚間和13日早上連發五條推文，指控美軍將新冠病毒帶到武漢，並說「美國欠我們一個解釋」。趙立堅的指控，被指顯然是指美國陸軍去年10月參與在武漢舉行的世界軍人運動會。

中美為了誰該為新冠肺炎全球大流行負責大打宣傳戰。

【新冠肺炎】 病毒由美軍帶來？外交部：病毒源頭屬科學問題 需聽專業意見

【新冠肺炎】疫情由美軍帶入武漢？研究：無法證明病毒由外傳入華南市場

美國總統特朗普（Donald  Trump）在白宮記者會也回應表示，他讀過趙立堅這篇文章，但不認為它具有代表性。特朗普明確表示，他在跟中國國家主席習近平會談時不曾談過這個議題，「他們知道它（病毒）從哪來，我們都知道它來自哪裡。」

至於是否會因此影響中美貿易談判，特朗普表示，根據雙邊協議，中國將向美國購買2500億美元商品與500億美元農產品，「這對我們國家是重要的協議，是時候有人該這麼做了」，第二階段中美貿易談判也將展開。

【新冠肺炎】內地網絡風傳「病毒來自美國」  美媒拆解箇中密碼

【新冠肺炎】何大一：毫不懷疑新冠病毒起源於中國

責任編輯：伍樂

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