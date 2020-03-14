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【新冠肺炎】湖北疫情高風險區只剩武漢 内地抗疫轉守為攻

社會熱點 11:24 2020/03/14

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在新冠肺炎疫情趨緩下，内地抗疫手段轉守為攻，其中湖北省昨更新當地縣市疫情風險等級，原本13個高風險縣市，經省疾控中心組織專家評估後，現在僅剩武漢市仍維持高風險等級。同時，内地也啟動大規模對外防疫捐助。

據湖北日報報道，截至12日午夜，湖北低風險縣市由45個增加至63個；中風險縣市由19個減少為12個；高風險縣市由12個縮減到只剩武漢。目前12個中風險縣市為：巴東縣、雲夢縣、恩施市、荊門市城區、鍾祥市、洪湖市、十堰市城區、漢川市、京山市、黃石市城區、黃岡市城區、鄂州市城區。

在新冠肺炎疫情趨緩下，内地抗疫手段轉守為攻

【新冠肺炎】新增確診降至個位數　專家把脈疫情何時「清零」結束？

【新冠肺炎】疫情由美軍帶入武漢？研究：無法證明病毒由外傳入華南市場

風險等級評估是以縣市區為單位，無確診病例或連續14天無新增確診病例為低風險地區；14天內有新增確診病例，累計確診病例不超過50例，或累計確診病例超過50例，14天內未發生聚集性疫情為中風險地區；累計病例超過50例，14天內有聚集性疫情發生為高風險地區。

【新冠肺炎】路透：疫情推遲原定3月底在京召開的中歐峰會

【新冠肺炎】中國外交部發言人趙立堅：可能是美軍把疫情帶到武漢

另一方面，内地也啟動大規模對外防疫捐助。中國已對世衛組織（WHO）捐款2000萬美元、向伊朗捐款人民幣400萬元，並對伊拉克、伊朗、日本等26國捐贈病毒檢測試劑盒，以及對日本、韓國等國捐贈口罩、防護服等物資。

外交部官網11日則刊登中意兩國外交部長3月10日通話通稿，其中提及意方表達面臨醫療物資和設備短缺的困難，希望中方幫助解決燃眉之急。中方則表示，將克服困難加大力度協助義方抗疫。

【新冠肺炎】國家衛健委：中國本輪疫情流行高峰已經過去

【全球大流行】世衛3組關鍵數據支持「大流行」定性 譚德塞：新冠疫情將進一步擴散

國家衛健委發言人米鋒12日指出，中國本輪疫情流行高峰已過去；中方將加強與有關國家和地區有效合作，為抗擊疫情作出中國貢獻。商務部同一天也表示，為體現大國責任擔當，中國將繼續支持出口企業對外供應口罩等醫療物資，為全球防疫做出貢獻。

除此之外，中國也持續對外輸出「中國防疫模式」。微博上出現一片讚頌國家抗疫有成的現象，熱門話題「#中國方法是唯一事實證明成功的方法#」至今已有7.8億閱讀量。《紐約時報》分析，中國官媒如今盛讚當局對疫情的反應是世界榜樣，並指責美國和韓國等國家遏制疫情的行動過於緩慢。

【神州快訊】泰達街打造「五個一」舉措 做好外籍人士疫情防控服務

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責任編輯：游昊雲

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