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【新冠肺炎】北京實行清明節掃墓預約限流 深圳暫停現場拜祭

社會熱點 13:17 2020/03/14

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今年清明節已為期不遠，屆時全國將迎來祭掃高峰，而目前新冠肺炎疫情尚未結束，疫情防控仍是頭等要務。為防控疫情擴散，北京市表示，將按日分時段預約祭掃、限定每日入園人數上限，而深圳等地則暫停現場祭掃活動，並倡導市民網絡祭拜。

日前，北京市清明節祭掃服務工作指揮部副總指揮、北京市委社會工委、市民政局二級巡視員李全喜表示，今年清明節北京將在有效加強疫情防控的前提下實行預約限流，此外還將暫停群體性聚集性祭掃活動、開通北京市2020年清明節網上祭掃服務平台、按日分時段預約祭掃、限定每日入園人數上限等。

深圳等地暫停現場祭掃活動

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李全喜表示，今年清明節，全市祭掃服務接待日從3月21日至4月12日，總計23天。他又指，北京倡導網絡祭掃，今年在首都之窗、北京市民政局官方網站開通了北京市2020年清明節網上祭掃服務平台，3月21日上線運行，為群眾提供寄語、獻花、點燭等網上祭奠服務。

深圳暫停現場祭掃活動

在深圳，甚至市民政局發布公告，要求全市所有公墓和骨灰堂等殯葬服務機構，即日起暫停現場祭掃活動，集體公祭、社區公祭、骨灰海葬、骨灰樹葬等人群聚集活動全部暫停，而恢復時間根據疫情形勢發展另行通知。此外，市民政局網頁「i深圳」自本月30日起將開通「網上祭奠」服務，供市民使用。

實際上，不僅深圳，遼寧、江蘇、河南等省份多個城市也發出通告，指公墓、骨灰堂等暫停市民現場祭掃，並提倡通過各種網路祭祀平台，開展網路祭祀活動。

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責任編輯：游昊雲

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