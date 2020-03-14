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【全球大流行】「鄭州毒王」隱瞞意大利法國旅遊史　恐曾全球接觸4萬人（有片）

社會熱點 14:26 2020/03/14

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中國內地一名叫郭偉鵬公務員仍不怕恐，本月稍早前到意大利及法國旅遊，結果出事，他回國後被確診新冠肺炎。

新冠肺炎全球大流行，歐洲意大利疫情更大爆發。中國內地一名叫郭偉鵬公務員仍不怕恐，本月稍早前到意大利及法國旅遊，結果出事，他回國後被確診新冠肺炎。更糟是，他曾隱瞞自己的旅遊史，一度令追蹤感染史遇阻，有自媒體估計他在國內外曾接觸約4萬人。

郭偉鵬已被中國內地網民封為「鄭州毒王」，原因是他來自河南鄭州。內地梨視頻報道，郭偉鵬是當地交通局執法員，他在3月初跑到意大利看球賽，但這時意大利的疫情已經非常嚴重。

意大利疫情大爆發　鄭州公務員仍冒死前往

據了解，郭偉鵬在本月3日搭乘阿聯酋航空，行經阿布扎比，最後抵達意大利米蘭。郭偉鵬原定在米蘭看球賽，但因為當地取消了球賽，郭偉鵬之後又跑到法國購物。7日郭偉鵬搭機返回北京，又搭了火車從北京返抵河南鄭州。

「毒王」蝴蝶效應 引爆2003年世界SARS疫潮

「毒王」或已出現 世衛專家：疫情可持續人傳人

郭偉鵬在本月8至9日恢復上班，但在10日出現發燒症狀，11日確診感染新冠肺炎。但當局向他追蹤生活史時，郭偉鵬一度隱瞞歐洲旅遊史，之後被揭穿後，郭偉鵬又改口解釋說他出發的時候，並不知道意大利是疫區，而且回中國後也有通報。

但有調查者問他，「為何不直接在北京隔離14天？」郭偉鵬則回答：「我不回鄭州我要回哪裡？」

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由醫生開辦的社交平台自媒體「DrX的醫學江湖」分析指出，郭偉鵬一共搭乘6個航班、1趟高鐵及1趟火車，估計密切接觸者已近4萬人，郭偉鵬何時開始帶原病毒已難以釐清，恐怕這4萬人都有被傳染的風險。

河南省鄭州市自2月4日起進行「封閉管理」，至3月11日據稱已連續19天無新增病例。

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責任編輯：伍樂

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