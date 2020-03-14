【新冠肺炎】稱病毒或由美軍傳武漢 趙立堅如何成「網紅」外交官？

中國外交部發言人趙立堅周四晚在個人推特上稱新冠病毒肺炎或是由美軍帶到武漢後紅爆網絡，「#趙立堅連發五條推文質問美國#」甚至登上了微博熱搜榜，吸引了1.6億次閲讀，並獲大部分内地網民支持。事實上，趙立堅的推特粉絲逾28萬，在言論惹火的「戰狼外交」下被捧成「網紅」。

現年48歲的趙立堅曾任中國駐巴基斯坦使館參贊，今年2月起才開始擔任中國外交部新聞司副司長兼發言人。這次趙立堅在個人推特上稱，新冠病毒肺炎或是由美軍帶到武漢後，其英文推文就被轉發超過4000次，有超過4700條網民留言，大部分外國網民都批評他未提供可信證據的言論。

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不過，大部分中國網民卻對其言論表示支持，還有網民表示，中國官員普遍呆板謹慎，出現一個有個性的官員「太難得」，其中「#趙立堅連發五條推文質問美國#」甚至登上了微博的熱搜榜，吸引了1.6億次閲讀。有内地網民更説道：「對潑皮無賴還講風度學識？……以其人之道還治其人之身是最好的辦法。」

事實上，雖然趙立堅剛剛新官上任，但對很多中國民眾來說，這個名字並不陌生。他於2010年便開設賬號、擁有近30萬粉絲的他，是推特上最活躍的中國外交官之一，曾多次在推特上因大膽言論引發風波，或與人高調論戰。

2019年7月，面對國際社會質疑中國的新疆政策，趙立堅稱，「華盛頓特區的白人從不去東南區，因為那是黑人、拉美裔的地區」。他的言論被美國前國家安全顧問、前駐聯合國大使賴斯（Susan Rice）批評涉及種族歧視。趙立堅隨後發文澄清，他指的是華盛頓的東南區，當地的人口主要是非裔。

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2016年，趙立堅曾與一名巴基斯坦記者在推特上就中巴經濟走廊辯論，有内媒更曾報道，趙立堅在2018年年底還在推特上反駁一則「抹黑中國新疆」的帖文，「狠狠打臉造謠者」。

趙立堅是推特上最紅的『戰狼』外交官

趙立堅因此被一些中國媒體稱為「網紅」、「推特上最紅的『戰狼』外交官」。威爾遜中心基辛格中美研究所項目助理鐘瑞對BBC表示，趙立堅的推特粉絲數量比其他的中國外交官要多得多，言論也更為大膽。

另一方面，中國駐美大使崔天凱接受央視訪問時表示，新冠病毒源頭應由科學家回答，其他人妄加猜測沒意義，對各國抗擊疫情工作也沒任何幫助，或會製造恐慌、散佈歧視和謠言，強調一些完全從自己的一己私利出發的奇談怪論，不符合國際社會共同利益，亦完全違背經濟規律，認為不用「太當回事」。

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責任編輯：費風

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