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【全球大流行】 譚德塞：新冠肺炎全球奪命逾5000　是悲痛里程碑

社會熱點 15:37 2020/03/14

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新型冠狀病毒（新冠病毒）全球大流行，世界衛生組織秘書長譚德塞當地時間周五表示，新冠病毒在全球造成5000人死亡「是一個悲痛的里程碑」。

新型冠狀病毒（新冠病毒）全球大流行，世界衛生組織秘書長譚德塞當地時間周五表示，新冠病毒在全球造成5000人死亡「是一個悲痛的里程碑」，並說歐洲現已處大流行震央，但再舉中國等國為例，強調積極測試、追蹤及社會隔離可以預防並挽救生命。

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）當天在世衛組織（WHO）總部日內瓦記者會上表示，目前共有123個國家和地區回報約13.2萬宗新冠病毒確診病例、全球約有5000人喪生，這是一個悲痛的里程碑（A Tragic Milestone）。

「A Tragic Milestone」

他提到，歐洲現在已經成為疫情大流行的中心，是中國之外現今最多病例數和死亡地區，且每天新增的病例比中國疫情高峰時更多。

【全球大流行】世衛3組關鍵數據支持「大流行」定性 譚德塞：新冠疫情將進一步擴散

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面對全球疫情延燒，他表示，各國必須採取全面的方法，並舉中國、韓國及新加坡等國經驗為例，認為積極的測試和追蹤接觸者、再加上社會疏遠措施，可以預防感染並挽救生命。

譚德塞指出，如果有國家認為「我們不會發生」，那將是致命的錯誤。

【新冠肺炎】譚德塞：各國新病例是中國9倍　日本網民神回應

【新冠肺炎】世衛高層再讚中國：全世界欠了武漢人一份情（有片）

他強調，世衛組織為政府、企業及個人提供明確的建議。首先最重要是每個人都必須保護自己和他人、每個衛生工作者都應該能夠識別這種疾病，提供護理並知道如何對待患者、每個醫療機構都應準備好應對大量患者，並確保工作人員和患者的安全。

再讚中國等國家的防控措施

至於在減少病毒傳播方面，譚德塞強調重點是不要讓火延燒，即使無法停止傳輸，也可以減慢傳輸速度並挽救生命。例如採取社會距離，但這些措施應基於當地情況和風險評估，並且應有時間限制。

世衛在3月11日宣布疫情成為全球大流行（pandemic）。

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責任編輯：伍樂

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