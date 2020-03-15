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【全球大流行】疑發燒央視記者欲採訪特朗普　入場一刻被攔截

國情動向 15:37 2020/03/15

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美國總統特朗普（Donald Trump）周六（14日）在白宮召開記者會，通報美方應對措施；過程中發生插曲，一名中國官方媒體－－中央電視台旗下環球電視網（CGTN）駐美記者因為測出發燒，被拒入內採訪。

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）全球大流行，美國總統特朗普（Donald Trump）周六（14日）在白宮召開記者會，通報美方應對措施；過程中發生插曲，一名中國官方媒體－－中央電視台旗下環球電視網（CGTN）駐美記者因為測出發燒，被拒入內採訪。

白宮周六午間召開新冠病毒疫情新聞發布會，特朗普和副總統彭斯都出席了。在新聞會之前，白宮醫生辦公室的一名工作人員在新聞助理的陪同下，對在場的媒體人士進行了體溫檢查。

央視解釋：記者跑去採訪  體溫上升

其中，有一名中國官方環球電視網（CGTN）－－即央視CCTV的海外台記者，額溫顯示華氏99.9度、即攝氏37.7℃，被視為發燒，因此被拒絕參加當天的新聞發布會。

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據悉，該名男記者在15分鐘內接受了3次測試，但每次的體溫都超過或接近100華氏度。

而相關照片在Twitter上流傳，照片顯示，這名男記者接受體溫測試時，沒有戴上口罩，白宮人員利用紅外線體溫探測器為男記者測量體溫。

CGTN隨後給出的解釋是，該名記者因為跑過去參加新聞發佈會，所以體溫過高。

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醫學界一般認為，額溫及腋溫超過37℃就可以算是發燒。但除了體溫外，其它身體症狀也要列入考慮，若出現咳嗽、喘息等症狀，但卻沒有發燒時，也應儘速就醫診斷。

白宮副新聞秘書賈德·迪爾（Judd Deere）在周六發出的一份聲明中說，「出於謹慎考慮，現在會對與總統和副總統密切接觸的個人進行溫度檢查。」

而相關照片在Twitter上流傳，照片顯示，這名男記者接受體溫測試時，沒有戴上口罩，白宮人員利用紅外線體溫探測器為男記者測量體溫。

另一方面，白宮醫生康利（Sean Conley）周日發表聲明表示，特朗普接受新冠肺炎篩檢，檢測結果呈陰性反應，即他沒有受感染。

康利在備忘錄中表示，「今晚我接獲確認函，檢測結果為陰性。」他說：「一星期前在海湖俱樂部（Mar-A-Lago）晚宴接見巴西訪問團後，總統依舊沒有任何症狀。」

特朗普病毒檢測呈陰性

特朗普日前與來自巴西的訪團共進晚餐，其中包括巴西總統的新聞秘書沃恩加藤（Fabio Wajngarten）。巴西官員事後說，沃恩加藤對新冠病毒疾病檢驗呈陽性反應。外界因此擔心，特朗普會受感染。

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康利昨晚發表聲明說，這樣的接觸「風險很低」，特朗普不需要「居家隔離」。

而巴西總統雅伊爾·波索納洛（Jair Bolsonaro）13日被多家媒體報導檢測為冠狀病毒呈陽性反應。隨後，他的官方facebook帳戶周五（3月13日）11點30分發表聲明澄清，檢測結果實為陰性。

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責任編輯：伍樂

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