【新冠肺炎】北京局部封城加碼　周一起境外進京一律隔離14日 費用自理

▲ 內地新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情仍暫處緩和期，但境外輸入病例增多。北京市政府宣布，從周一（16日）起，所有境外進入北京的人員，均轉送至集中觀察點進行14天隔離觀察。

內地新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情仍暫處緩和期，但境外輸入病例增多。北京市政府宣布，從周一（16日）起，所有境外進入北京的人員，均轉送至集中觀察點進行14天隔離觀察。

北京市人民政府副秘書長陳蓓表示，境外輸入已成為北京疫情防控重點。她指，北京將全面實施集中隔離措施，集中觀察點將安排專業醫護和工作人員，定期進行健康監測，發現問題將及時處理，使回國人員更安全、家人更放心。

她說，如有特殊情況，經嚴格評估，可進行居家觀察。原則上集中觀察期間，隔離人員費用自理。對於虛報資訊，隱瞞病情，造成疫情傳播的人，將依法追究責任，並納入信用體系。

據早先報道，目前北京市官方隔離點的收費，每天住宿費用人民幣350元（人民幣，下同）左右、餐費每日100元；即14天隔離期約6300元費用，全部要自行負擔。

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此外，即日起，首都機場全部國際及港澳台進港航班，均停靠首都機場「T3D處置專區」，全部人員嚴格落實健康申報卡填報，待通關後進入專屬休息區並領取行李。若是在入關前測量體溫出現發燒、咳嗽等症狀者，現場由檢疫人員用救護車接走，至發燒門診做進一步檢查與核酸檢測，再轉送至北京市政府指定的隔離所隔離14天。

北京市早先還指，未參加基本醫療保險的人員，在回國入境過程之中被確診為輸入型的病例或疑似病例的，原則上由患者自行負擔醫療費。

值得注意，內地昨日單日新增20宗新冠肺炎確診病例，16宗為境外輸入病例，其中北京占5例，包括西班牙3例、意大利1例、泰國1例。累計至昨日，北京境外輸入病例數已達27例。

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責任編輯：蒯宇澄

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