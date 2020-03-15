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【新冠肺炎】內地創作《方艙醫院真神奇》兒歌　新京報批「強行歌頌災難」（有片）

國情動向 17:42 2020/03/15

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有內地創作人造了一首叫《方艙醫院真神奇》的兒歌，用極度輕快調子歌頌方艙醫院，意外引來巨大爭議聲。新京報直指，歌曲不見對醫護人員的敬意，反而是在強行歌頌災難。

新冠肺炎疫情全球大流行，儘管歐美疫情爆發，但中國疫情暫進緩和期，武漢等地被稱「方艙醫院」的臨時醫療點功成身退。有內地創作人造了一首叫《方艙醫院真神奇》的兒歌，用極度輕快調子歌頌方艙醫院，意外引來巨大爭議聲。新京報直指，歌曲不見對醫護人員的敬意，反而是在強行歌頌災難。

不少網民指稱，《方艙醫院真神奇》內容「太過歡樂」，是把喪事當喜事辦。

《方艙醫院真神奇》是一首由卜文正、蔣軍榮作曲、譚哲作詞的兒歌，歌曲風格非常正面積極，歌詞為：

方艙醫院真神奇，治病救人教舞技。醫生護士才藝多，各領病人來一曲。你教一段黑走馬，她跳一支快樂迪。跟我打套八段錦，康復肺操快練起。恐慌拋到雲霄外，歌聲郎朗暖心底。笑語傳遍九大洲，生命力量齊匯聚。

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方艙醫院。

《方艙醫院真神奇》MV是由一名濃妝男孩演繹，發布之後，很快在網絡上引起廣大討論，但幾乎都是負面批評。有部份人認為，歌曲內容太過歡樂，並不適合疫情期間推出。

《新京報》也發題為「聽了《方艙醫院真神奇》，我掉了一地雞皮疙瘩」的評論，直指過於歡快的曲風，引發一些爭議。

男孩濃妝演繹　曲風極度輕快

《新京報》評論認爲，抗疫是一件嚴肅而沉重的事情，將方艙醫院化爲歡快兒歌的素材，不僅淡化了抗疫的災難底色，也消解了抗疫的嚴肅性；它並不讓人覺得，這是在向醫護人員表達敬意，向曾經在此治療的患者表達寬慰，反而是在強行歌頌災難。

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評論直指，文藝作品的創作，應該建立在正視「疫情帶來的傷痛」這一基礎之上，去記錄那些有血有肉的形象，而不是像「方艙醫院真神奇」這般缺乏共情的虛美。

對批評，《方艙醫院真神奇》作曲人蔣軍榮接受內地「澎湃新聞網」採訪時表示，「現在好多地方都清零了……我們不需要拿出一點樂觀主義精神嗎？不需要拿出更好的心態來嗎？春天了，人性永遠是向著美好的。」

名詞解釋：方艙醫院

方艙醫院原指以預製組件快速建成的戰地醫院。在今次內地新冠肺炎疫情中，官方徵用體育館及學校等空間，設置大型臨時醫療隔離所，借用戰地醫院之名，也稱「方艙醫院」。

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責任編輯：伍樂

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