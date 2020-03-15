【新冠肺炎】北京防疫新規：餐廳每枱間隔1米 禁面對面用餐

內地新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情下，中國餐飲業要正常復工還有漫漫長路。北京官方14日對餐飲業者發布規定，要求座位間隔一米以上；食客不得面對面用餐；全面推行公筷公勺；不接待群體聚餐等。

候餐取餐劃設「一米線」 控制排隊用餐人流

綜合《北京日報》與《新京報》報道，北京市商務局、市疾控中心14日發布武漢肺炎疫情期間餐飲單位經營服務指引3.0版，針對北京餐飲企業及其門市、機構單位的餐廳、網路餐飲服務第三方平台等餐飲服務單位提出疫情防控指引。

在餐飲門市及員工方面，除了準備口罩、醫用消毒水、洗手液、測溫槍等防疫防護用品，還要讓員工使用由北京大數據中心推出的微信「北京健康寶」小程序，掌握員工健康風險。

餐飲服務業者要在店內外候餐區、取餐區、結帳區劃設「一米線」，嚴格控制排隊用餐人流密度。提倡使用二維碼（QR Code）掃碼點餐、結帳。安排專門人員，對用餐人員檢測體溫，體溫正常才可進入餐廳。同時，控制餐廳用餐人數，停止接待群體性聚餐。

▲ 北京對餐飲業者發布規定，要求座位間隔一米以上；食客不得面對面用餐等。（資料圖片）

指引還明確提出，用餐人員不得面對面進食。對於合餐顧客，要做到「一菜一公筷、一湯一公勺」，或者「一人一公筷、一人一公勺」。有條件的餐廳要積極推廣分餐制。

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另外，餐飲業者要拉開桌椅間距，確保座位間隔在一米以上，如桌椅固定無法移動，要明確標識出非用餐座位。內部餐廳應採用分時段錯峰用餐等服務方式。

在餐廳環境方面，要求每周清洗或消毒、更換空調的關鍵部件，對於顧客接觸多的桌面、門把、水龍頭、走廊、電梯、扶手、洗手間等部分及時清潔消毒等。

餐飲外賣方面，送餐人員在取餐、送餐時，應採取無接觸或少接觸配送方式，如外賣可以送到樓宇門口、社區門口，由顧客自取，減少人員接觸。

責任編輯：蒯宇澄

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