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【全球大流行】搭飛機抵北京新程序：機場送到隔離點要4小時

社會熱點 18:33 2020/03/15

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新冠肺炎疫情全球大流行，北京嚴防輸入新冠肺炎個案。北京市所有國際航班自今日起，均統一停靠首都機場的D區處置專區，旅客量完體溫安檢後，再統一接駁至新國展中心，交由北京各區統一送回住所或隔離點，整個過程估計至少要4小時。而接下來的隔離觀察期為兩周即14天。

北京首都機場官網上午發布消息，即日起，首都機場全部國際與地區進港航班，均停靠首都機場處置專區；按照媒理梳理，具體入境流程如下：

原國際線（含港澳台）航班是停靠首都機場（T3）的E區，現全部改停D區，並設立旅客處置專區；入境旅客在此測量第一次體溫、填寫健康聲明卡等排查檢疫，待通關後進入專屬休息區並領取行李。

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若是在入關前測量體溫出現發燒、咳嗽等症狀者，現場由檢疫人員用救護車接走，至發燒門診做進一步檢查與核酸檢測，再轉送至北京市政府指定的隔離所隔離14天。

送指定隔離所隔離者　每天450元人民幣

未出現發燒、咳嗽症狀者，則在休息區由接駁車統一接送至8公里外的新國展中心，上車前量第2次體溫；北京市政府在此設置「旅客轉運集散地」，北京市內16個區以及周邊省分，在集散地設置報到點，統一接送入境人員。

旅客在進入新國展中心前，要測量第3次體溫，之後到各省市集合點報到；以住在北京朝陽區為例，完成報到手續後，由該區派車統一接送至居住地，並交給社區工作人員進行登記與居家隔離14天等後續作業。

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至於經由北京首都機場「中轉」者，若是當天中轉、完成中轉手續後，前往專屬休息區候機並領取行李，再由專車送至登機閘口。

隔日才中轉者、不准滯留機場內，由「北京市社區防控組」送至新國展接駁區，轉交各省市自治區駐京辦事處人員安排住宿；隔日再由駐京辦將旅客送至航廈指定櫃台完成登機手續。

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此外，北京官方也呼籲，能不回北京、就不要回來，並要求各社區做好返京人員摸查與勸說思想工作；對於返京者要先透過居家小區進行通報，以利新國展中心人員掌握人員動態，且不准私家轎車去機場接人。

至於返京後無固定居所，想申請到政府指定隔離所隔離者，需由本人親自提出，每天住宿費用350元（人民幣，下冋）左右、餐費每日100元；即每日450元費用需自行負擔。

責任編輯：伍樂

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