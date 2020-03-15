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【新冠肺炎】深圳增1宗瑞士輸入病例 13歲留學生搭國泰經香港返內地

社會熱點 21:20 2020/03/15

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新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）蔓延全球，內地境外輸入個案增多。深圳新增一名確診患者，前日（13日）從瑞士蘇黎世乘搭國泰航班，昨日（14日）抵達香港，經深圳灣口岸到深圳，因有瑞士旅居史且曾出現咳嗽、咳痰等症狀而被送院，核酸檢測結果為陽性。

廣東省3月15日新增3宗境外輸入新冠肺炎確診病例，包括深圳1宗由瑞士輸入，廣州1宗菲律賓輸入，佛山1宗泰國輸入。

其中深圳報告病例患者為13歲的香港居民鄧某，現就讀於瑞士某中學，前日乘坐國泰CX382航班，昨日抵達香港國際機場，其後乘坐商務車前往深圳灣口岸，入境時體溫正常，因主動申報有瑞士旅居史且曾出現咳嗽、咳痰等症狀，被轉至華中科技大學協和深圳醫院隔離留觀，新冠病毒核酸檢測陽性。

目前該患者在深圳市第三人民醫院隔離治療，病情穩定。確認密切接觸者4人，均已集中隔離醫學觀察。相關情況已通報香港衛生部門。

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廣州新增1宗菲律賓輸入 佛山1宗泰國輸入

廣州報告病例，前日乘坐南航CZ398航班從工作地菲律賓馬尼拉抵達廣州白雲機場。 昨日新冠病毒核酸檢測陽性。目前在廣州市第八人民醫院進行隔離治療，病情穩定。確定密切接觸者32人，已集中隔離醫學觀察14人，其餘18人已發函提請屬地納入管理。

佛山報告病例，3月5日乘坐航班9C6316從泰國曼谷抵達廣州白雲機場，後回佛山住所。 3月7日出現乏力不適，3月8日到廣州醫科大學附屬第三醫院就診，3月10日新冠病毒核酸陽性，當日轉至佛山市第四人民醫院隔離觀察。患者出現咳嗽，肺部滲出，病情穩定。截至目前，初步確認密切接觸者61人，其中4人在佛山集中隔離醫學觀察，其餘57人已發函提請屬地納入管理。

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責任編輯：蒯宇澄

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