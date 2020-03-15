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【英國疫情】英國「群體免疫」引爭議　胡錫進喊「中國應與英國斷航」

社會熱點 21:37 2020/03/15

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中國《環球時報》總編輯胡錫進直指，中方應與英國斷航，應對英國「群體免疫」。

新冠肺炎疫情全球大流行，英國確診個案已突破1000宗，但英國首席科學顧問瓦倫斯（Patrick Vallance）卻提出被指寬鬆的防疫方案、甚至是「群體免疫」策略，即哪怕任由英國至少六成人口染病，以達至讓人們普遍產生抗體的效果。這建議帶來爭議，中國《環球時報》總編輯胡錫進直指，中方應與英國斷航。

英國之外，瑞典的新冠肺炎防疫措施亦惹爭議。瑞典官方日前決定停止對新冠肺炎確診病例的統計，該國也將不再對輕症患者和疑似患者進行檢測。

英官方顧問建議被指「佛系抗疫」

人民日報社旗下《環球時報》總編胡錫進16日連環在微博出帖，批評英國及瑞典的防疫方案，直指少數國家搞群體免疫，無異於給全球抗疫「捅出大窟窿（意即製造漏洞）」，給中國這樣的積極防疫國家造成巨大壓力。

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他建議，中國政府立即切斷與瑞典及英國兩國的航空聯繫，同時不再向兩國公民發放簽證，在14天內有兩國旅行史的第三國公民也不能進入中國。對於在兩國生活的中國公民，也要採取必要的措施，「畢竟防止境外輸入疫情也是一項耗費資源的工作，而中國這方面的資源也非無限的。」

胡錫進強調，「這不是一個政治性建議，而是從維護中國抗疫大局，保護中國人安全的角度提出的技術性建議。」

「群體免疫」在英國本土也受質疑

胡錫進也提到，建議各地從現在起，對所有從歐美澳韓日和中東地區進入中國的人員原則上都採取入境後集中檢測、集中隔離的措施，對14天內到訪過那些地區的人員也要採取同樣措施。

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在責任歸屬與費用部分，他接著說，隔離期間的全部費用應都由被隔離者承擔；並舉例，前段時間一些地方對入境人員進行檢測和隔離，由政府買單，其中一些人沒有嚴格遵守，這些寬鬆的政策對過多的人員入境形成了客觀鼓勵。

英國官方顧問「群體免疫」的建議，被一些內地網絡輿論稱為「佛系防疫」，甚至批評此舉反人道主義：

不是不可行，是反人類，很無恥的行為。

草菅人命，臉都不要且不負責任的垃圾政府。

就是讓國民成為無症狀帶毒者唄？這樣搞以後誰還敢靠近英國人啊。

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群體免疫（herd immunity或community immunity）是指人類群體中，如很大比例獲得免疫力－－感染後痊癒或透過接種疫苗，便能使得病毒傳播能力大幅削弱。由於現時新型冠狀病毒並無疫苗，所以英國提出的這項策略，是不介意有許多人感染，只要控制在感染者以輕症居多便可；當群體中的大多數人感染後，便能實現群體免疫、繼而保護還未感染的人口。

但這一建議在英國也受爭議。BBC引述伯明翰大學教授斯海克（Willem van Schaik）稱，「群體免疫」難以預計人力成本，或導致成千上萬人甚至數十萬人死亡。《衛報》則刊文指，在「群體免疫」達成之前，相信高風險族群已面對更大的危險，包括老人與長期病患者。

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責任編輯：伍樂

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