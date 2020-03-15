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【新冠肺炎】距武漢僅兩個鐘車程 河南一鄉鎮如何做到無一確診

社會熱點 21:38 2020/03/15

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內地新冠肺炎疫情延續至今，已有逾8萬人確診。然而，緊鄰重災區湖北省，距武漢市僅兩個小時車程的河南省信陽市新縣田鋪鄉，卻無一確診病例，無一感染疑似病例。田鋪鄉黨委書記邵燕介紹該鄉的經驗稱，疫情發生後，各級部門迅速進入戰時狀態，運用電視、網絡、手機短信等平台及時發布防疫動態，並利用宣傳車、村級廣播、移動音箱逐村宣傳。

距武漢一百多公里 無一確診無一疑似

據內媒，邵燕周六（14日）在河南省疫情新聞發布會上介紹，疫情發生後，該鄉各級部門迅速進入戰時狀態，對於所有村子、部門、外來客、返鄉民眾全面登記；特別對鄰近湖北省邊界的交通要道設置7個關卡。公務人員24小時值班，對來往車輛、民眾進行登記、、體溫檢測，對無通行證行駛車輛勸返、暫扣。

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此外，該鄉所有部門辦公室、食堂和老人院都嚴格消毒，也取消群聚活動，就連公務員的工作都用通訊軟體安排；只要是從湖北省返鄉的民眾，都得接受每日二次量體溫，並將所有工作改為每日報告。

為讓群眾得到最新疫情消息，該鄉運用電視、網絡、手機短信等平台及時准確發布有關權威信息、防控疫情動態；利用6輛宣傳車，7個村級廣播、12個移動音箱逐村宣傳，還印發兩千份《致全鄉居民一封信》。

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在保障居民的生活物資方面，該鄉安排專人全面統計現有物資，科學調度，統籌分配，最大限度保證疫情一線的需要。各村均有調配專人為群眾代購生活物資。市場監管組每日對集鎮區生活必需品商店排查梳理提供貨源，確保群眾生活物資供應充足。

責任編輯：尹航

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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