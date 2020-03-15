【新冠肺炎】台灣單日新增6宗境外輸入病例 高中生遊希臘後確診

在台灣，一名高中生確診2019新型冠狀病毒肺炎，其所在班級將停課14日，學校也將消毒。而他返台一周後才就醫，接觸人群廣泛，台灣中央流行疫情中心指揮官陳時中坦言，此案對社區感染形成壓力。

高中生所在班級停課14日 學校將消毒

中央流行疫情指揮中心15日下午在記者會宣布，新增6例COVID-19（新冠肺炎）確診個案，都為境外輸入個案，相關個案的足跡包含泰國、日本北海道、埃及、土耳其、杜拜、西班牙、希臘等。

通報指，其中一名患者為10餘歲男性，因他確診2019冠狀病毒肺炎，已達班級停課標準，該校也被列為重點學校，啟動相關疫調和加強消毒。目前確認相關接觸者16人，但疫情指揮中心社區防疫組副組長莊人祥在記者會表示，這名學生15日早上才確診，相關接觸者持續匡列中。

陳時中也表示，對該個案比較擔心，其1月與家人同遊希臘，3月5日才返台，12日出現喉嚨痛情形，13日因咳嗽、流鼻水、頭痛等症狀就醫，時間拉得很長，對疫調、社區感染形成壓力。

執意旅遊疫情高風險國家 擬不得領防疫補償

此外，台灣疫情指揮中心研議，民眾非必要卻執意前往旅遊疫情第三級「警告」的疫情高風險國家，不得領居家檢疫補助；但第一、二級不受限。

【肺炎疫情】台灣防控新冠肺炎勝過日韓美歐 美媒列台灣8大成功經驗

【肺炎疫情】華裔專家指美國應學習台灣 整合民間力量防控新冠肺炎

【新冠肺炎】台灣防疫獲外媒讚 人民日報：一刀切 沒技術含量

台灣當局日前公布「嚴重特殊傳染性肺炎隔離及檢疫期間防疫補償辦法」，民眾因COVID-19而居家隔離、檢疫及家屬請假照顧，每天可領1000元（新台幣，下同，約合港幣258元）、最多14天合共1.4萬元（約合港幣3,616元）的防疫補償。

自3月17日起，台灣將歐洲申根國家（法國、德國、西班牙、葡萄牙、奧地利、荷蘭、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、瑞典、斯洛伐克、斯洛維尼亞、波蘭、捷克、匈牙利、希臘、馬爾他、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、冰島、挪威、瑞士及列支敦斯登）及與申根區自由流動的英國、愛爾蘭共27國及杜拜（杜拜含轉機）旅遊疫情建議提升至第三級。

責任編輯：蒯宇澄

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響