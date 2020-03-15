【新冠肺炎】內地疫情漸緩 湖北多地封閉式管理鬆綁

內地新冠肺炎疫情形勢漸緩，截至14日24時，湖北除重災區武漢外已連續10日無新增確診病例，多地鬆綁相關管制。其中襄陽宣布16日各級機關全面恢復正常上班，是湖北首座恢復正常運作的城市；荊州市荊州區解除城鄉社區封閉管理。

▲ 內地疫情漸緩 湖北多地封閉式管理鬆綁（網上圖片）

襄陽率先恢復正常運作 但飯堂禁堂食

襄陽市宣布明日起各級機關全面恢復正常上班。不過，據襄陽市疫情防控指部揮部發布有關復工的通知，各地各單位必須嚴格執行使用「健康碼」通行制度，加強消毒公共區域及辦公場所，人員進入辦公大樓須測量體溫。

此外，在工作地點設立的員工食堂只可外帶，禁止堂食；並嚴控各類會議或集體活動等，盡量以視像會議等方式進行工作交流，以降低交叉感染風險。

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在荊州市荊州區，全區今日起解除城鄉社區封閉管理，精准實施小區管控。居民在小區內活動要戴口罩、不扎堆、不串門、不聚餐，進出小區必須嚴格登記、體溫檢測、驗碼通行。

包括影劇院、KTV、健身房、堂食類餐飲等人員聚集度高、相對密閉的經營場所，仍未批准開放，其他各類市場主體均要加速有序復工復產復市或繼續恢復正常生產經營。而超市、便利店、藥店、理發店等服務業企業擔負起疫情防控主體責任，按相應指南規範落實防控措施前提下自行有序恢復經營。

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湖北多地調整管控措施

湖北潛江、宜昌、神農架林區等地也紛紛調整相關措施，促進人員安全有序流動。潛江市已於13日拆除市域內18個交通管控點，恢復正常交通秩序；神農架林區14日解除全區社區（村）封閉管理，16日起逐步恢復城鄉公共交通；宜昌市14日8條城際公交、部分市域內道路客運班線、城區出租車有條件恢復運行。

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不過，湖北衛健委副主任柳東如也強調，社區管控措施解除後，將繼續保持對疫情的警惕性不降低，防控要求不降低，防控力度不降低。此外，還將實時監測疫情變化，及時升級防控措施。

責任編輯：尹航

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