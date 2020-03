【新冠肺炎】福布斯文章：中國製造中心模式已死  誰會取代中國？

新冠肺炎疫情一度令中國生產活動幾陷停頓,引起外界對世界工廠的反思。美國福布斯(Forbes)網站日前發表題為《Coronavirus Could Be The End Of China As A Global Manufacturing Hub(冠狀病毒可能是中國作為環球製造中心的終結)》的文章,引述投資研究公司布雷顿森林研究所(Bretton Woods Research)負責人西諾雷利說,他認為以中國作為中心的模式「在這個星期已死」。

【福布斯Coronavirus Could Be The End Of China As A Global Manufacturing Hub原文】

這篇文章還提到墨西哥,認為「是的。(機會)輪到墨西哥了」(Yes. It is Mexico's turn)。

福布斯文章作者是有20年財經記者經驗的拉保沙(Kenneth Rapoza),「新冠肺炎疫情對中國經濟的打擊,比市場目前所認識的要嚴重得多」,他這樣評估。

拉保沙在文中指,企業都在尋找最低生產成本的世界,這可能意味薪金成本,也可能意味某種規例,隨着中國的工資和環境條件提高,這些企業已經開始這樣做。而疫情或加速這個過程。

歐洲口罩荒會引來反思

「歐洲部分地區的零售藥房說無法獲得醫用口罩,因為口罩全都在中國製造。難道阿爾巴尼亞不能為你製造嗎? 他們的勞動力成本甚至比中國還要低,而且更近歐洲」,拉保沙說

