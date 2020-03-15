【新冠肺炎】福布斯文章：中國製造中心模式已死  誰會取代中國？

▲ 新冠肺炎疫情一度令中國生產活動幾陷停頓，引起外界對世界工廠的反思。

新冠肺炎疫情一度令中國生產活動幾陷停頓，引起外界對世界工廠的反思。美國福布斯（Forbes）網站日前發表題為《Coronavirus Could Be The End Of China As A Global Manufacturing Hub（冠狀病毒可能是中國作為環球製造中心的終結）》的文章，引述投資研究公司布雷顿森林研究所（Bretton Woods Research）負責人西諾雷利說，他認為以中國作為中心的模式「在這個星期已死」。

【福布斯Coronavirus Could Be The End Of China As A Global Manufacturing Hub原文】

這篇文章還提到墨西哥，認為「是的。（機會）輪到墨西哥了」（Yes. It is Mexico's turn）。

福布斯文章作者是有20年財經記者經驗的拉保沙（Kenneth Rapoza），「新冠肺炎疫情對中國經濟的打擊，比市場目前所認識的要嚴重得多」，他這樣評估。

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拉保沙在文中指，企業都在尋找最低生產成本的世界，這可能意味薪金成本，也可能意味某種規例，隨着中國的工資和環境條件提高，這些企業已經開始這樣做。而疫情或加速這個過程。

歐洲口罩荒會引來反思

「歐洲部分地區的零售藥房說無法獲得醫用口罩，因為口罩全都在中國製造。難道阿爾巴尼亞不能為你製造嗎？ 他們的勞動力成本甚至比中國還要低，而且更近歐洲」，拉保沙說

Retail pharmacies in parts of Europe reported that couldn’t get surgical masks because they’re all made in China. Can’t Albania make these things for you? Seems their labor costs are even lower than China’s, and they are closer.

文章直言，新冠肺炎疫潮後，中國再也不可能成為低成本的全球製造商，「那些日子即將結束。如果特朗普贏得連任，那只會加快這過程，因為企業憂慮一旦第二階段貿易協議失敗，將會發生什麼事」。

但拉保沙也認為，要找一國取代中國生產中心地位，會不容易。「揀選一個新的國家或多個國家並不容易，沒有哪個國家有中國那樣的物流體系，很少有大國像中國那樣的稅率。巴西肯定沒有。印度有，但印度物流糟糕」。

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但拉保沙特別提到新簽署《美國墨西哥加拿大協議》的墨西哥，「是的。輪到墨西哥了（Yes. It is Mexico’s turn.）」。

輪到墨西哥了（Yes. It is Mexico’s turn.）

墨西哥和美國有漫長的邊境，兩國是鄰國。墨西哥總統奧夫拉多爾希望他的國家藍領勃興，其實特朗普也希望如此，因為這樣的話，就會有更少的中美洲人進入美國。

事實上，上月發表的一項由Foley＆Lardner LLP進行、有關墨西哥國際貿易和趨勢調查，受訪的160名來自製造業、汽車和科技行業的行政人員表示，他們打算將業務從其他國家轉移到墨西哥，並且計劃在未來一至五年內這樣做。

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文章更直指，墨西哥會取代中國成為美國主要貿易夥伴。根據Foley＆Lardner LLP的報告，當被問及全球貿易緊張局勢，是否導致他們將業務從另一個國家轉移到墨西哥時，2/3受訪者表示，他們已經或計劃在幾年內如此做。

責任編輯：伍樂

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