【新基建】救經濟「新基建」有幾新？  5G必然龍頭值得睇好

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情重挫內地經濟，為了穩定經濟，中央將陸續推出救市措施，其中一個重點就是投下25萬億（人民幣，下同）投資「新基建」。所謂「新基建」，即是指新型基礎設施建設，與傳統修橋鋪路蓋房子的「舊基建」不同，「新基建」主要發力於科技端的基礎設施建設。

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2008年金融風暴，中央投下4萬億經濟刺激計畫，地方政府和企業配套資金一度達到80萬億之巨。政府又對經濟採取放任自流的態度。企業在政府鼓勵下擴大產能、盲目擴張，更缺乏金融管控和監督。最後，巨額資金按照市場化的資源分配方式，在中國經濟中左沖右突，推動資本價格的飛漲，實體經濟並沒有受惠，最典型的就是房價暴漲。

吸取上一次的教訓，這次中央救市有更有針對性，令資金不再亂竄，一則避免了欠缺效益的重複建設，二則是所投入的資金不會盲目走入資本市場，形成新的泡沫，債務危機深重，又要如數年前千辛萬苦的去槓桿，一個不慎就會爆發系統性金融風險。

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根據官方定義，「新基建」主要包含5G基建、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、新能源汽車充電樁、大數據中心、人工智能、工業互聯網等七大領域。

這一輪新基建經濟刺激有以下幾個特徵，首先是目標明確，集中在5G基站建設、新能源汽車充電樁、大數據中心、人工智慧、工業互聯網、特高壓、城際軌道交通等7大領域，以及民生基礎設施建設方面。瞄準下一步的產業升級和更高的產業附加值。

中央推動新基建，除了配合經濟轉型、產業升級和高科技自主這個主旋律外，一個重點是，2019年中國城鎮化率為60.6%，而發達國家平均約80%，中國還有很大空間，根據觀預測，到2030年中國城鎮化率達71% 時，新增2億城鎮人口的80% 將集中在19個城市群，60%將在長三角、粵港澳、京津冀等7個城市群，未來上述地區的軌道交通、城際鐵路、教育、醫療、5G等基礎設施將面臨嚴重短缺。

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在7大領域新基建中，5G不但已在火熱的建設中，同時如工業互聯網、車聯網、企業上雲、人工智能、遠程醫療等，均需要以 5G作為產業支撐，加之5G上下游產業鏈也非常廣泛，甚至直接延伸到了消費領域。因此，在未來一段時間，5G無疑是新基建的龍頭。

據中國信通院預測，到2025年5G網絡建設投資累計將達到1.2萬億元。同時，「5G+工業互聯網」將推動工業企業開展內部網絡化、信息化改造。據估計，僅網絡化改造未來5年的投資規模就有望達到5000億元。此外，5G網絡建設還將帶動產業鏈上下游以及各行業應用投資，預計到2025年將累計帶動超過3.5萬億元投資。

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此外，5G還涉及到晶片設計加工、裝備製造、基建站建設、網路規畫實施，以及下游的金融支付、信用體系、物流交通、採購零售、產業組織等方面。不僅在供給側將創造一系列投資和系統升級需求，增加大量就業，而且在需求端也將帶來信用創造、交易成本、物流成本、管理成本上的極大降低。

以此而言，這次救市而推動新基建，是中央一盤大棋，以5G作為龍頭，必然帶來大量投資機會，值得投資者多加注意。

本報記者：高青

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