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【全球大流行】抗疫專家組長：疫情今夏結束基本已不可能

社會熱點 22:52 2020/03/15

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內地疫情形勢逐漸緩和，但全球形勢並不樂觀。上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長張文宏發文稱，中國已邁過至暗時刻，但歐洲的情況又帶來巨大的不確定性，後續中國仍面臨較大的輸入性風險。他表示，按照當前全球的抗疫情況，本場疫情在今年夏天結束基本已經不可能。

若意大利疫情惡化 病毒跨年風險加大

據「華山感染」官方微信公眾號今日刊登張文宏的文章稱，中國在春節期間斷然通過封城和全社會一級響應動員取得初步抗疫的階段性勝利，已邁過至暗時刻。原本以為中國控制良好，世界也會同步控制，像新加坡、日本以及南韓等東亞國家都做的非常好，但現在歐洲突然成為疫情的新中心，給中國帶來巨大的不確定性。

【新冠肺炎】內地疫情漸緩 湖北多地封閉式管理鬆綁

【新冠肺炎】台灣單日新增6宗境外輸入病例 高中生遊希臘後確診

文章稱，按照當前全球的抗疫情況，本場疫情在今年夏天結束基本已經不可能。如果意大利和伊朗的疫情繼續向縱深演化，新冠的跨年度疫情風險越來越大。對於中國，下階段面臨的是管控輸入性的巨大風險。

【新冠肺炎】深圳增1宗瑞士輸入病例 13歲留學生搭國泰經香港返內地

【全球大流行】研究稱武漢封城減疫情規模　少70萬人感染

文章最後指出，當前中國衛健委已經緊急通知加強全國各地感染科的建設，包括發熱門診、隔離觀察病房、臨床微生物檢測等都已經緊鑼密鼓地在安排中。依靠中國強大的公立醫院網絡，和中國疾控對已知傳染性疾病的快速直報體系，中國「二次過草地」一定能夠成功，只不過可能短期內不會結束戰役，民眾必須有「抓抗疫，促生產」的思想準備，直至取得最後的勝利。

責任編輯：尹航

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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