【新冠肺炎】內地首兩月消費負增長20.5％　遠差過2003沙士時期　

▲ 內地首兩月錄得的-20.5%消費品零售總額，是2003年5月、即沙士以來最差，當年仍錄得4.3％的正增長。

受新冠肺炎疫情打擊，國家統計局公佈，內地１至２月社會消費品零售總額按年負增長20.5%，遠差過市場預期的增長0.8%。

內地首兩月錄得的-20.5%消費品零售總額，是2003年5月、即沙士以來最差，當年仍錄得4.3％的正增長。

【新冠肺炎】疫情衝擊浮現 內地首兩月規模以上工業增加值負13.5%

【新冠肺炎】疫情衝擊浮現 內地首兩月固定資產投資負增長20.5％

其中，除汽車以外的消費品零售額48476億元（人民幣，下同），下降18.9%。按經營單位所在地分，1-2月份，城鎮消費品零售額44881億元，同比下降20.7%；鄉村消費品零售額7249億元，下降19.0%。

按消費類型分，1-2月份，餐飲收入4194億元，同比下降43.1%；商品零售47936億元，下降17.6%。1-2月份，全國網上零售額13712億元，同比下降3.0%。其中，實物商品網上零售額11233億元，增長3.0%，占社會消費品零售總額的比重為21.5%；在實物商品網上零售額中，吃類和用類商品分別增長26.4%和7.5%，穿類商品下降18.1%。

責任編輯：游昊雲

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響