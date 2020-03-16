【新冠肺炎】疫情衝擊浮現 內地首兩月固定資產投資負增長24.5％（不斷更新）

1至2月份，全國固定資產投資（不含農戶）33323億元（人民幣，下同），同比下降24.5%，遜於路透調查預估中值的2.8%。其中，民間固定資產投資18938億元，同比下降26.4%。從環比速度看，2月份固定資產投資（不含農戶）下降27.38%。

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分產業看，第一產業投資558億元，同比下降25.6%；第二產業投資9158億元，下降28.2%；第三產業投資23607億元，下降23.0%。

第二產業中，工業投資同比下降27.5%。其中，採礦業投資下降3.8%；製造業投資下降31.5%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業投資下降6.4%。

第三產業中，基礎設施投資（不含電力、熱力、燃氣及水生產和供應業）同比下降30.3%。其中，水利管理業投資下降28.5%；公共設施管理業投資下降32.1%；道路運輸業投資下降28.9%；鐵路運輸業投資下降31.7%。

分地區看，東部地區投資同比下降20.2%；中部地區投資下降32.7%；西部地區投資下降25.0%；東北地區投資下降18.9%。

分登記註冊類型看，內資企業投資同比下降24.8；港澳台商企業投資下降23.4%；外商企業投資下降16.0%。

責任編輯：游昊雲

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