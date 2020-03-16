  • 22°C
香港時間 : 2020316日 (一) 13:00
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【新冠肺炎】疫情衝擊浮現 內地首兩月規模以上工業增加值負13.5%

經濟脈搏 10:17 2020/03/16

分享：

1至2月份，扣除價格因素，規模以上工業增加值同比實際下降13.5%，遠低於路透調查預估中值的1.5%。從環比看，2月份，規模以上工業增加值比上月下降26.63%。

分三大門類看，1至2月份，採礦業增加值同比下降6.5%，製造業下降15.7%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業下降7.1%。分經濟類型看，1至2月份國有控股企業增加值同比下降7.9%；股份制企業下降14.2%，外商及港澳台商投資企業下降21.4%；私營企業下降20.2%。

【新冠肺炎】疫情衝擊浮現 內地首兩月固定資產投資負增長20.5％

【新冠肺炎】內地首兩月消費負增長20.5％　遠差過2003沙士時期　

分行業看，1至2月份，41個大類行業中有2個行業增加值保持同比增長，分別是石油和天然氣開採業增長2.1%，煙草製品業增長6.9%。39個行業增加值下降，其中，通用設備製造業下降28.2%，專用設備製造業下降24.4%，汽車製造業下降31.8%，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備製造業下降28.2%，電氣機械和器材製造業下降24.7%。

分地區看，1至2月份，東部地區增加值同比下降16.9%，中部地區下降16.7%，西部地區下降7.6%，東北地區下降11.5%。

分產品看，1—2月份，612種產品中有79種產品同比增長。十種有色金屬935萬噸，同比增長2.2%；乙烯352萬噸，增長5.6%；鋼材16713萬噸，下降3.4%；水泥14982萬噸，下降29.5%；汽車200.5萬輛，下降45.8%，其中，新能源汽車5.1萬輛，下降62.8%；發電量10267億千瓦時，下降8.2%；原油加工量9919萬噸，下降3.8%。

1—2月份，工業企業產品銷售率為97.4%，同比下降0.7個百分點；工業企業實現出口交貨值13545億元，同比名義下降19.1%。

責任編輯：游昊雲

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

汽車 經濟 新能源 疫情 工業增加值 肺炎 武漢肺炎 規模以上工業 新冠肺炎

上一篇文章

【新冠肺炎】內地首兩月消費負增長20.5％　遠差過2003沙士時期　

下一篇文章

【新冠肺炎】疫情衝擊浮現 內地首兩月固定資產投資負增長24.5％
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎】海內外疫情夾擊 中金：或拖累中國今年GDP增長4個百分點
【新冠肺炎】海內外疫情夾擊 中金：或拖累中國今年GDP增長4個百分點
【新冠肺炎】疫情吞噬iPhone逾6成中國銷量 2月銷售量少於50萬部
【新冠肺炎】疫情吞噬iPhone逾6成中國銷量 2月銷售量少於50萬部
油價暴跌 滬指半日大跌2.4%失守3000關
油價暴跌 滬指半日大跌2.4%失守3000關
中國應為新冠肺炎道歉？官媒刊文：中國做出巨大犧牲 世界欠一聲感謝
中國應為新冠肺炎道歉？官媒刊文：中國做出巨大犧牲 世界欠一聲感謝
國際油價暴跌 滬指低開低走收跌3%失守3000關
國際油價暴跌 滬指低開低走收跌3%失守3000關
【新冠肺炎】路透再降預測 中國首季經濟增幅恐降至3.5%
【新冠肺炎】路透再降預測 中國首季經濟增幅恐降至3.5%