【新冠肺炎】疫情衝擊浮現 內地首兩月規模以上工業增加值負13.5%（不斷更新）

1至2月份，扣除價格因素，規模以上工業增加值同比實際下降13.5%，遠低於路透調查預估中值的1.5%。從環比看，2月份，規模以上工業增加值比上月下降26.63%。

分三大門類看，1至2月份，採礦業增加值同比下降6.5%，製造業下降15.7%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業下降7.1%。分經濟類型看，1至2月份國有控股企業增加值同比下降7.9%；股份制企業下降14.2%，外商及港澳台商投資企業下降21.4%；私營企業下降20.2%。

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分行業看，1至2月份，41個大類行業中有2個行業增加值保持同比增長，分別是石油和天然氣開採業增長2.1%，煙草製品業增長6.9%。39個行業增加值下降，其中，通用設備製造業下降28.2%，專用設備製造業下降24.4%，汽車製造業下降31.8%，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備製造業下降28.2%，電氣機械和器材製造業下降24.7%。

分地區看，1至2月份，東部地區增加值同比下降16.9%，中部地區下降16.7%，西部地區下降7.6%，東北地區下降11.5%。

分產品看，1—2月份，612種產品中有79種產品同比增長。十種有色金屬935萬噸，同比增長2.2%；乙烯352萬噸，增長5.6%；鋼材16713萬噸，下降3.4%；水泥14982萬噸，下降29.5%；汽車200.5萬輛，下降45.8%，其中，新能源汽車5.1萬輛，下降62.8%；發電量10267億千瓦時，下降8.2%；原油加工量9919萬噸，下降3.8%。

1—2月份，工業企業產品銷售率為97.4%，同比下降0.7個百分點；工業企業實現出口交貨值13545億元，同比名義下降19.1%。

責任編輯：游昊雲

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