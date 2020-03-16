【新冠肺炎】内地首兩月「三駕馬車」創新低 官方稱經濟影響短期可控

國家統計局公佈，1-2月規模以上工業增加值按年下降13.5%，社會消費品零售總額按年下降20.5%，固定資產投資按年下降24.5%，三數字不但遠低於路透調查預估中值，而且皆為歷史新低。統計司司長毛盛勇稱，疫情影響是短期的、外在的、也是可控的，不改變中國經濟長期看好的基本面。

此外，期內民間固定資產投資按年下降26.4%；基礎設施和製造業投資分別下降30.3%和31.5%。國家統計局數據並顯示，1-2月全國城鎮新增就業108萬人。2月全國城鎮調查失業率為6.2%，31個大城市城鎮調查失業率為5.7%，去年12月均為5.2%。

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統計司司長毛盛勇稱，雖然1-2月新冠疫情對中國經濟運行帶來較大衝擊，但綜合看疫情影響是短期的、外在的、也是可控的，不改變中國經濟長期看好的基本面，並且能在5個方面可體現。

第一，生產需求體量可觀，超大規模經濟的優勢沒有改變。今年1-2月份，儘管疫情衝擊比較嚴重，但主要生產指標規模和體量還非常可觀。1-2月份，規模以上工業總產值仍然達到11.5萬億元（人民幣，下同），社會消費品零售總額超過5.2萬億元，完成固定資產投資超過3.3萬億元，規模體量還是相當可觀的。

第二，基礎工業和防疫物資保障有力，強大經濟發展韌性沒改變。疫情防控期間，關係國計民生的重要行業生產保持正常生產經營秩序。在社會對口罩、防護服、酒精等消毒用品的需求急劇攀升下，這些產品產量經過有序調控得擴張，相關產品產能在很短時間內得到極大提升，說明中國強大的供給能力還存在的，有力支撐醫療物資供應。

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第三，生活必需品和公用事業品供應充足，供求關係總體平衡沒改變。疫情防控期間，消費品各方面總體還保持比較好的增長，網際網絡在內的通信領域，水電氣等公用事業運轉正常，比較好地滿足居民生活需求。疫情防控期間，總體物資供應、基本生活品保障比較有力，物價總體平穩，社會經濟大局穩定。

第四，網際網絡經濟發展良好，新動能較快成長態勢沒改變。整個疫情期間，網際網路的作用發揮得相當好，對疫情的防控、物資的調配、消費品的運送、在線教育和在線遠程問診以及文化娛樂消費等方面，起到很好保障作用。1-2月份，實物商品網上零售額同比增長3%，一些技術含量比較高的產品還是在逆勢增長。

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完成全年目標的信心沒改變

第五，巨集觀調控對沖政策有力有為，完成全年目標的信心沒改變。近期中央出台了一系列政策措施，支持疫情防控，支持推動復工復產，包括支持企業渡過難關、發展生產等等，政策效果在不斷顯現。

他指出，要繼續鞏固疫情防控的積極成果，同時還要加強疫情防控的國際合作。在這基礎上，還要有序推進全產業鏈的協同復工復產，加快正常生產生活秩序的恢復。另一方面，要進一步加大巨集觀政策的對沖力度，對沖疫情的影響和外部的風險挑戰，促進經濟平穩健康運行，要堅決打贏三大攻堅戰，努力完成全年的發展目標任務。

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責任編輯：游昊雲

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