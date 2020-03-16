  • 22°C
香港時間 : 2020316日 (一) 13:01
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【新冠肺炎】浙江漢賣過期劣質口罩被捕 檢方建議保釋：他可擴產口罩

社會熱點 12:19 2020/03/16

分享：

內地新冠肺炎疫情形勢漸緩，但口罩等防疫物資仍緊缺。浙江男子姜某日前因銷售過期劣質口罩被批准逮捕，但因當前口罩供應缺口較大，姜某有廠房、設備又熟悉生產設備和原料采購渠道，具備擴大口罩生產的能力，能快速增加市場供給。檢方建議公安機關對姜某變更逮捕強制措施為保釋。目前姜某實際負責的工廠正開足馬力生產口罩。

賣11年前生產的口罩 涉金額10萬余元

綜合內媒報道，姜某系原蘭溪某工藝品廠負責人。今年1月21日至1月27日期間，他通過微信朋友圈發布廣告，將在2009年生產的已過期劣質口罩冒充合格口罩出售給多家藥店以及個人，銷售金額共計10萬余元人民幣，被查扣未銷售的劣質口罩共120余萬只。

隨後，蘭溪市公安局對姜某立案偵查，2月17日被蘭溪市人民檢察院批准逮捕。

【上海迪士尼】新型肺炎疫情未除　上海迪士尼部分設施重開 遊客需全程戴口罩

【口罩供應】全國日造1億口罩夠用嗎？原來只滿足到20%需求

檢方建議保釋 並安排廠房場地

姜某被捕後，檢察機關發現姜某的原工藝品廠雖已注銷多年，但依然具備生產成人、兒童、幼兒等民用一次性口罩的能力和設備。當前各行業復工復產、口罩供應缺口較大，考慮到姜某有廠房、設備，又熟悉生產設備和原料采購渠道，具備擴大口罩生產的能力，能快速增加市場供給，就依法建議公安機關對姜某變更逮捕強制措施為保釋。

【全球大流行】美國撲口罩？美國宣布 豁免中國製口罩關稅

【新冠肺炎】內地新增逾6千間口罩等相關企業 專家：警惕產能過剩

此外，蘭溪市檢察院還要求市場監管部門加強對該企業的監督管理，確保其生產的口罩用於保障企業復工。在了解到該企業因場地問題暫無法擴大生產後，蘭溪市檢察院還聯合街道辦事處，為企業安排符合生產安全標准的廠房作為其新場地，並跟進指導防疫防控工作。

目前，姜某實際負責的某勞保用品廠（新注冊成立）正開足馬力生產口罩，並再次購置20台占焊機擴大生產能力。

責任編輯：尹航

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

相關文章

【新冠肺炎】疫情衝擊浮現 內地首兩月規模以上工業增加值負13.5%
今日
【新冠肺炎】疫情衝擊浮現 內地首兩月規模以上工業增加值負13.5%
【新冠肺炎】内地首兩月「三駕馬車」齊創新低 官方稱有信心完成全年目標
今日
【新冠肺炎】内地首兩月「三駕馬車」齊創新低 官方稱有信心完成全年目標
【全球大流行】抗疫專家組長：疫情今夏結束基本已不可能
今日
【全球大流行】抗疫專家組長：疫情今夏結束基本已不可能
【新冠肺炎】北京防疫新規：餐廳每枱間隔1米 禁面對面用餐
2020/03/15
【新冠肺炎】北京防疫新規：餐廳每枱間隔1米 禁面對面用餐
【新冠肺炎】深圳增1宗瑞士輸入病例 13歲留學生搭國泰經香港返內地
2020/03/15
【新冠肺炎】深圳增1宗瑞士輸入病例 13歲留學生搭國泰經香港返內地
武漢肺炎 新冠肺炎 肺炎 微信 口罩 銷售 人民幣 行業 廣告 廣告

下一篇文章

【新冠肺炎最新疫情】內地昨新增16確診病例　全來自武漢或境外輸入（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎】確診者搭巴士傳染13人 研究：病毒可在密封冷氣車廂漂浮4.5米
【新冠肺炎】確診者搭巴士傳染13人 研究：病毒可在密封冷氣車廂漂浮4.5米
【新冠肺炎】首例死者解剖報告出爐！大量黏液從肺泡溢出
【新冠肺炎】首例死者解剖報告出爐！大量黏液從肺泡溢出
【新冠肺炎】袁國勇首曝武漢考察細節　曾向國家領導人提兩大抗疫建議
【新冠肺炎】袁國勇首曝武漢考察細節　曾向國家領導人提兩大抗疫建議
【新冠肺炎】華女不滿飛機消毒太久對空姐狂咳　遭空少「鎖喉」（有片）
【新冠肺炎】華女不滿飛機消毒太久對空姐狂咳　遭空少「鎖喉」（有片）
【新冠肺炎最新疫情】內地昨新增16確診病例　全來自武漢或境外輸入（不斷更新）
【新冠肺炎最新疫情】內地昨新增16確診病例　全來自武漢或境外輸入（不斷更新）
【新冠肺炎】袁國勇：世衛是否宣布疫情「大流行」分別不大　他們失去部份人信任
【新冠肺炎】袁國勇：世衛是否宣布疫情「大流行」分別不大　他們失去部份人信任