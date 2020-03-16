【新冠肺炎】浙江漢賣過期劣質口罩被捕 檢方建議保釋：他可擴產口罩

內地新冠肺炎疫情形勢漸緩，但口罩等防疫物資仍緊缺。浙江男子姜某日前因銷售過期劣質口罩被批准逮捕，但因當前口罩供應缺口較大，姜某有廠房、設備又熟悉生產設備和原料采購渠道，具備擴大口罩生產的能力，能快速增加市場供給。檢方建議公安機關對姜某變更逮捕強制措施為保釋。目前姜某實際負責的工廠正開足馬力生產口罩。

賣11年前生產的口罩 涉金額10萬余元

綜合內媒報道，姜某系原蘭溪某工藝品廠負責人。今年1月21日至1月27日期間，他通過微信朋友圈發布廣告，將在2009年生產的已過期劣質口罩冒充合格口罩出售給多家藥店以及個人，銷售金額共計10萬余元人民幣，被查扣未銷售的劣質口罩共120余萬只。

隨後，蘭溪市公安局對姜某立案偵查，2月17日被蘭溪市人民檢察院批准逮捕。

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檢方建議保釋 並安排廠房場地

姜某被捕後，檢察機關發現姜某的原工藝品廠雖已注銷多年，但依然具備生產成人、兒童、幼兒等民用一次性口罩的能力和設備。當前各行業復工復產、口罩供應缺口較大，考慮到姜某有廠房、設備，又熟悉生產設備和原料采購渠道，具備擴大口罩生產的能力，能快速增加市場供給，就依法建議公安機關對姜某變更逮捕強制措施為保釋。

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此外，蘭溪市檢察院還要求市場監管部門加強對該企業的監督管理，確保其生產的口罩用於保障企業復工。在了解到該企業因場地問題暫無法擴大生產後，蘭溪市檢察院還聯合街道辦事處，為企業安排符合生產安全標准的廠房作為其新場地，並跟進指導防疫防控工作。

目前，姜某實際負責的某勞保用品廠（新注冊成立）正開足馬力生產口罩，並再次購置20台占焊機擴大生產能力。

責任編輯：尹航

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