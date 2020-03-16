【中國經濟】最壞時刻恐未到　「三駕馬車」死火或預示首季GDP衰退

▲ 新冠肺炎疫情全球大流行，中國經濟承受衝擊已浮現。

新冠肺炎疫情全球大流行，中國經濟承受衝擊已浮現。國家統計局周一公布今年首兩月主要經濟數據，消費、工業及投資「三駕馬車」均呈現嚴重負增長，形勢不僅差過2003年沙士，更可能是1970年代以來最糟糕。中國今年首季GDP或已成定局，而疫情全球大爆發、環球經濟出現驚濤駭浪，中國最差情況恐還未出現。

國家統計局今天公布的主要數據如下：

社會消費品零售總額按年下降20.5%（市場預期上漲2.8%）

工業增加值按年下降13.5%（市場預期上漲1.5%）

固定資產投資按年下降24.5%（市場預期上漲0.8%）

只要翻查歷史紀錄，便會發現內地今年首兩月「三駕馬車」經濟數據，是官方自九十年代初有紀錄以來最差，也就是比2003年沙士瘟疫時更差；大面積和深度的負增長，預示中國今年首GDP有極大可能負增長。

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事實上，市場普遍持守這種觀點。交通銀行金融研究中心首席研究員唐建偉的即時分析就指出，一季度經濟衰退的可能性非常大了。中原銀行首席經濟學家王軍則預期，中國首季度GDP會介乎-5%至-2%不等。

分析師：中國首季度GDP恐-5%至-2%不等

儘管統計局解讀首兩月數據時，稱疫情對經濟影響是短期的、外在的、也是可控的。但事實真的能如此樂觀？恐未必然！

關鍵的悲觀因素是，內地首兩個月的消費及固定資產投資出現逾兩成的「暴力」負增長，主要是受國內封城防疫、建築停工影響，是內部因素使然；而工業增加值負增長幅度相對小，即-14%左右，主因是外需市場仍在，只要工廠能開工、可延續生產及出口。

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但這格局已在變化。隨著新冠肺炎全球大流行，歐洲、美國及日本、乃至新興市面全面出現瘟疫，環球經濟風高浪急，外需市場必定受嚴重打擊。顯然，中國如內需不能超乎想像、甚至奇跡地反彈，而外需市場又深受挫傷，中國經濟豈能樂觀？

持這種觀點的，包括交通銀行金融研究中心首席研究員唐建偉，他指出，內地的復工復產之際，卻遭遇到海外疫情蔓延，這會對中國經濟帶來二次衝擊。

全球大流行 中國經濟內外需俱傷

其中體現於：原來預計一季度末二季度初國內經濟就能夠V型反轉，但現在海外供應鏈可能暫時還跟不上，即便國內復工了，中間品也跟不上、供應鏈跟不上，國內還是沒辦法達到真實的生產能力。

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而且今年外需整體可能會比較糟糕，跟出口相關的行業和企業可能就會有很大壓力。

這意味著就算中國經濟數據3月有反彈，也可能不是快速探底的反彈，而是低迷中的弱反彈；二季度V型反轉預期，會有所減弱；更悲觀是中國經濟仍未見底，最壞情況尚未出現。

一般相信，隨著美國聯儲突然降息救經濟，加上中國經濟陰霾不散，都拓寬了中國後續穩增長的政策空間。

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責任編輯：鄧國強

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