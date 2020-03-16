【新冠肺炎】統計局：次季中國經濟將明顯回升 下半年更穩健

雖然内地首兩個月的「三駕馬車」數據齊創歷史新低，但國家統計局表示，由於2月中下旬以來企業復工復產進度在加快推進，所以3月份和1至2月比應會有一個明顯的起色；次季度經濟應該會比首季度有明顯的回升，下半年經濟會走得更加穩健，有信心完成全年目標。

國家統計局新聞發言人毛盛勇在國新辦發布會上稱，在整個一季度里3月份經濟總量的比重大概佔到約40%，1、2月份大概60%，3月份的比重要高一點，3月份會明顯比1-2月份要好，整個一季度大概是這樣一種情況。

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▲ 國家統計局稱，次季中國經濟將明顯回升

他指出，隨著國內疫情防控的成效不斷顯現，更主要的是復工復產的進度加快推進，經濟的正常生產生活秩序在不斷恢復，疫情的影響從國內來看，二季度會逐漸減弱，特別是前期壓抑的一些經濟活動會逐步釋放出來。所以，二季度應該會比一季度有明顯的回升。

其中，國家統計局從2月12日到2月29日連續開展三次快速調查，截至2月29日，規模以上企業包括工業建築等所有的大企業開工率比一周前大幅上升了19.8個百分點。最近有關部門發布的數據，規模以上工業企業的復工率，除湖北以外地區復工率規上工業企業已經達到95%以上，所以企業復工的情況總體來講比較好。

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他又指出，從下半年來看，特別是在政策的作用下，以及下一步一系列更大力度的對沖政策出台以後，政策效果會不斷顯現。我們覺得下半年經濟會走得更加穩健，這是全年的基本走勢。

湖北外復工復產率逾95%

不過，由於是次經濟數據出現嚴重負增長，形勢不僅差過2003年沙士，更可能是1970年代以來最糟糕，外界對中國經濟增長不樂觀。中原銀行首席經濟學家王軍更預期，中國首季度GDP會介乎-5%至-2%不等。

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責任編輯：游昊雲

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